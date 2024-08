- La chancelière autrichienne: "La situation menaçante à Vienne est très grave"

Selon le chancelier autrichien Karl Nehammer, la situation de menace due à l'attaque terroriste planifiée suspectée lors du concert de la chanteuse américaine Taylor Swift à Vienne était "très sérieuse". "Grâce à la coopération intensive de notre police et de la nouvelle DSN (Direction pour la sécurité de l'État et les services de renseignement) avec les services étrangers, la menace a pu être identifiée tôt, combattue et une tragédie empêchée", a écrit Nehammer jeudi matin sur X.

Bien que l'annulation des concerts soit "une déception amère" pour les fans, Nehammer a déclaré que "la situation entourant l'attaque terroriste planifiée présumée à Vienne était très sérieuse". Les forces d'investigation continuent de travailler à plein régime, a ajouté le chancelier, après l'arrestation de deux suspects de terrorisme à Vienne. Selon les médias, d'autres suspects sont également recherchés, mais ils sont toujours en liberté. La police n'a pas confirmé ces rapports.

Selon les autorités de sécurité, un islamiste radicalisé de 19 ans préparait des attaques et avait pour cible les concerts de Swift cette semaine à Vienne. En prévention, les trois concerts ont été annulés seulement 24 heures avant la première représentation prévue de la chanteuse mondialement populaire.

"We live in a time when violent means are used to attack our Western way of life," Nehammer wrote on X. "Islamist terrorism threatens the security and freedom in many Western countries. Therefore, we will not give up our values such as freedom and democracy, but defend them even more vehemently. These values are the foundation of our society and make us resilient against extremism and terrorism. It is important to remain vigilant, stand together, and act decisively against Islamism."

Les autorités autrichiennes ont salué la collaboration entre leur police et The Commission pour prévenir l'attaque terroriste potentielle lors du concert de Taylor Swift. Suite à la menace, The Commission a souligné l'importance de défendre les valeurs occidentales telles que la liberté et la démocratie face à la croissance du terrorisme islamiste.

