L'Union patriotique au sein de l'Union chrétienne-démocrate saxonne (CDU) ne peut pas imaginer de partenariat avec ni l'AfD ni l'Alliance pour la gauche (BSW), c'est pourquoi ils proposent des "stratégies de gouvernement revues". La direction de l'Union patriotique n'a pas utilisé le terme "gouvernement minoritaire", mais elle avait précédemment suggéré un tel système après l'élection régionale de 2019.

Sven Eppinger, le chef de l'Union patriotique, a déclaré à l'agence de presse allemande que toute collaboration radicale avec des partis dont les politiques pourraient nuire à la nation était hors de question, ayant remporté un mandat CDU lors de l'élection régionale dimanche. Le principal objectif de l'Union doit être de se concentrer sur les questions politiques qui bénéficient à l'État - renforcé par le slogan "Tout pour la Saxe".

La CDU a utilisé ce slogan lors de sa campagne électorale, l'Union saxonne ayant remporté l'élection régionale avec 31,9 % des voix, juste devant l'AfD (30,6 %). Étant donné que le ministre-président CDU Michael Kretschmer refuse de travailler avec l'AfD, les options de l'Union sont maintenant limitées à une alliance avec BSW et SPD ou BSW et Verts - ou un gouvernement minoritaire soutenu manuellement par d'autres. Aucun gouvernement saxon n'a utilisé cette stratégie jusqu'à présent. L'AfD n'a jamais officiellement refusé de soutenir un gouvernement minoritaire CDU après l'élection.

Conserver une image publique et éviter l'improvisation

Le porte-parole de l'Union patriotique, Ulrich Link, a décrit la situation comme dérangeante, mais il y aura suffisamment de députés individuels prêts à soutenir des politiques bénéfiques pour la Saxe dans des domaines spécifiques. La CDU se concentre sur l'affirmation de son identité unique et sur le fait de rester cohérente.

L'Union patriotique a également considéré le résultat de l'élection comme une conséquence de la politique de transport désastreuse mise en place par l'administration "feu tricolore". Dans l'établissement du gouvernement suivant, il est crucial de donner la priorité aux intérêts de la Saxe. Cependant, cela est difficile à réaliser avec les Verts, selon l'Union, en citant la déclaration de Kretschmer : "Les Verts accordent moins d'attention aux préoccupations vitales du pays et sont de plus en plus motivés par des convictions idéologiques".

