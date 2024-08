- La Chambre des représentants a voté contre l'AfD

Les présidents des trois Chambres de l'Industrie et du Commerce en Thuringe ont mis en garde contre l'AfD et comptent sur une coalition gouvernementale stable après les élections régionales. "Nous ne voulons Certainly pas de l'AfD dans un rôle de premier plan en Thuringe", a déclaré Ralf-Uwe Bauer, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ostthuringe. Il a décrit les positions du parti comme "hostiles à l'économie". Même le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Erfurt, Dieter Bauhaus, a déclaré que le parti n'offrait pas de solutions, mais se contentait de peindre des solutions simples au plafond.

Il y a à peine quelques jours, le ministre de l'Intérieur de Thuringe et candidat SPD en tête Georg Maier a accusé certaines parties de l'économie de Thuringe de soutenir l'AfD. L'Association de l'économie de Thuringe a nié cela et a fait référence à des campagnes pour l'ouverture au monde.

Le président: la CDU devrait se réconcilier avec le BSW

En regardant les sondages d'opinion actuels, Bauhaus a appelé la CDU à considérer une coalition avec l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW). Avec le SPD, cela donnerait actuellement une majorité. "La CDU doit maintenant essayer de faire une politique d'État viable avec le BSW. Si je construis plus de murs, je finirai dans le canal et laisserai tomber le couvercle. Alors je suis parti."

Selon un récent sondage de la Forschungsgruppe Wahlen, la CDU, le BSW et le SPD auraient une majorité serrée dans l'État. Comme la CDU exclut actuellement les coalitions avec à la fois la gauche et l'AfD, cela serait la seule constellation concevable. Jusqu'à présent, le chef de la CDU Mario Voigt n'a pas clairement exprimé son opinion sur les possibles coalitions avec le BSW.

Les représentants économiques espèrent qu'un nouveau gouvernement régional redémarrera la politique éducative. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Südthuringe, Torsten Herrmann, a critiqué le gouvernement actuel comme un "échec complet". En outre, il est nécessaire de réduire rapidement la bureaucratie ou de mettre en place une politique de promotion plus ciblée.

