- La chaleur se maintient au Nord-Ouest au début <unk> un peu de refroidissement en vue

Au cours des prochains jours, les résidents de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent s'attendre à des journées chaudes ainsi qu'à des nuits tièdes. "Les températures resteront relativement élevées la nuit de mardi à mercredi, avec un minimum de 20 à 22 degrés", a déclaré un météorologiste du Service météorologique allemand (DWD) à l'Agence allemande de presse.

Le record annuel de température de l'État pourrait être battu aujourd'hui, avec des températures allant jusqu'à 35,4 degrés. Le DWD a émis un avertissement de chaleur extrême pour la NRW. "Les températures dépasseront largement les 30 degrés. Dans certains endroits, elles pourraient même atteindre 35 degrés ou plus", a déclaré l'expert en météo.

Des orages épars - localement avec de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent - sont attendus tout au long de la journée. "Cela sera très localisé, et la plupart des habitants de la NRW resteront probablement secs aujourd'hui", a déclaré le météorologiste. "Cependant, cela sera différent mercredi, avec des averses et des orages becoming plus étendus."

Les températures baisseront au milieu de la semaine, atteignant environ 25 degrés le long du Rhin et restant autour de 30 degrés le long de la Weser. "Because it's very humid, it will feel relatively oppressive", a expliqué l'expert. Au moins à partir de jeudi soir, les températures baisseront légèrement, atteignant un minimum de 15 à 17 degrés.

Pour se rafraîchir à la maison pendant la chaleur, le DWD recommande : "Ventiler suffisamment, pas seulement la nuit. Assurez une ventilation croisée ou au moins un peu de mouvement d'air. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il aide l'humidité à s'évaporer de votre peau, laissant une sensation de fraîcheur."

Météo instable pour le week-end

Il faudra probablement plusieurs jours de plus pour évacuer la chaleur des maisons et des bâtiments. Le DWD prévoit des températures chaudes de 25 à 28 degrés jeudi. "Il sera mostly dry. Some isolated showers are possible", a déclaré l'expert. Les températures baisseront à un plus frais 15 à 17 degrés pendant la nuit de jeudi à vendredi.

Le vendredi aura des températures similaires à la journée précédente, avec un cielmostly sunny, some variability, and strong cloud cover. Some rain is possible in the afternoon. La prévision pour le week-end suggère une météo instable. "It won't be as hot, but it will still be warm", a déclaré l'expert.

