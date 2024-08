- La chaleur post-torpille et le refroidissement subséquent se sont produits en Hesse

En Allemagne, dans l'État de Hesse, attendez-vous à un temps agité et à une baisse des températures après la canicule estivale de ces derniers jours. Selon le service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach, les températures pourraient atteindre un pic de 34°C aujourd'hui, mais des orages violents avec des pluies torrentielles sont prévus pour cette nuit et jusqu'à dimanche. De la grêle et des vents puissants sont possibles, avec des rafales pouvant atteindre des vitesses ouraganiennes dans certaines zones isolées.

Le tempsstormeux devrait se calmer en fin de soirée, et dimanche devrait être clair et sec, avec une température maximale de seulement 23°C. Le début de la nouvelle semaine devrait suivre cette tendance : sec avec des températures à peine dépassant les 25°C.

Les conditions météorologiques difficiles pourraient inclure de la grêle et des vents approchant des vitesses ouraganiennes, selon le service météorologique allemand. Malgré le week-end agité, les habitants de la Hesse doivent se préparer à une baisse significative des températures et à un ciel clair dès le début de la semaine prochaine.

Lire aussi: