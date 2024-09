La chaleur intense et les orages violents marquent le début de l'automne.

Malgré un début d'automne annoncé, la température estivale devrait persister en Allemagne pour une semaine supplémentaire, avec des nuits tropicales à prévoir. Cependant, le risque de conditions météorologiques difficiles augmente dans certaines régions.

Août ayant été le cinquième mois le plus chaud jamais enregistré, avec une augmentation de la température de plus de 2 degrés, l'été tire peu à peu à sa fin. D'un point de vue météorologique, nous sommes déjà en automne. Malheureusement, les prévisions météorologiques annoncent une semaine de temps estival.

Jusqu'à au moins mercredi, les prévisions suggèrent des températures allant jusqu'à 30 degrés Celsius et plus. Par la suite, les températures pourraient commencer à diminuer - bien que les modèles météorologiques ne soient pas d'accord sur ce point, en particulier dans le sud et l'est où la chaleur pourrait persister pendant une période prolongée.

Non seulement les températures élevées persistent, mais les niveaux d'humidité sont également appelés à augmenter en provenance du sud-ouest. Cette augmentation de l'humidité est due à un système de basse pression nommé "Xania" qui se déplace vers nous depuis la France. Dans le même temps, un système de haute pression nommé "Quentin" dans le nord et sur la Scandinavie apportera de l'air plus sec. Cette situation météorologique contrastée pourrait potentiellement nous placer dans une situation critique et potentiellement dangerous dans certaines régions.

Outre la chaleur accrue, qui verra les températures atteindre jusqu'à 35 degrés Celsius et des nuits tropicales avec des températures minimales ne descendant pas en dessous de 20 degrés Celsius, la probabilité d'orages augmente également de manière significative. Bien que les détails et la répartition restent incertains, nous devons nous préparer à des orages violents avec la possibilité de fortes précipitations, de grêle et de vents forts, pouvant atteindre la force de la tempête. Des inondations locales sont également possibles, car les précipitations pourraient dépasser ou égaler 30 litres par mètre carré en peu de temps. Voici les détails.

De la nuit jusqu'à lundi : éclaircies puis calme

Les orages locaux déclenchés par la chaleur et la chaleur s'estomperont pendant la nuit. Cela pourrait entraîner la formation de champs de brouillard dense, en particulier dans le sud. Dans les régions métropolitaines le long du Rhin et de la Ruhr, les températures resteront chaudes aux alentours de 20 degrés Celsius, le reste de la journée sera sec et dégagé avec des températures allant de 16 à 11 degrés.

Lundi : probabilité d'orages et augmentation de l'humidité

Le système de basse pression "Xania" se déplace des îles Britanniques vers la France, impactant notre temps. Cela entraînera un changement de vent vers le sud, renforçant ainsi la chaleur et l'humidité. Dans le sud et l'ouest, des orages violents avec de fortes précipitations, de la grêle et des vents forts sont attendus pendant la journée. Le reste du pays restera relativement calme. De plus, dans le nord et les montagnes plus élevées, les températures iront de 22 à 27 degrés, tandis que le reste du pays sera très humide avec des températures de 28 à 31 degrés.

Mardi et mercredi : chaleur et éclaircies

Dans le nord-est et l'est, la situation semble rester relativement calme. La plupart des modèles météorologiques prévoient des orages partiels, voire lourds, dans le reste du pays, avec un risque de temps difficiles et d'inondations dans certaines régions. En conséquence, les températures varieront également : dans l'est, il fera de plus en plus chaud, mais l'humidité de l'air sera la plus faible à 30 degrés juste en dessous de 35 degrés. Sinon, les températures atteindront fréquemment des pics d'humidité de 20 à 30 degrés.

À partir de jeudi : division persistante, températures progressivement plus détendues

Nous sommes confrontés à certaines incertitudes en vue du week-end. Il est probable que ce soit moins intense, avec des températures allant de 22 à 30 degrés Celsius. Le temps difficile semble se calmer, mais des orages, en particulier dans la région sud-ouest, pourraient encore se produire. À l'est de l'Elbe, il est prévu qu'il fasse soleil et sec, avec un risque accru d'incendies de forêt. D'ici mercredi, certaines régions pourraient atteindre le niveau de danger le plus élevé de 5.

Malgré les températures élevées et les niveaux d'humidité exacerbés par le système de basse pression "Xania" et les nuits tropicales potentielles, le risque d'événements météorologiques extrêmes augmente. Des orages violents avec de fortes précipitations, de la grêle et des vents forts sont prévus, représentant une menace d'inondations locales, en particulier dans certaines régions.

À mesure que le système de basse pression "Xania" se rapproche, des orages et de fortes précipitations pourraient encore augmenter les niveaux d'humidité, créant une situation critique et potentiellement dangerous.

