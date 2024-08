- La chaleur intense et le temps orageux vont commencer le week-end.

Pour le week-end de lancement, Berlin et Brandenburg sont prévus pour une chaleur étouffante et des orages isolés. Le service météorologique allemand (DWD) émet une alerte pour les orages principalement dans la section nord, tandis que les régions d'Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße et Cottbus pourraient connaître une chaleur intense, atteignant jusqu'à 32°C.

Pour aujourd'hui dans Niederlausitz, les températures pourraient atteindre 32°C, accompagnées de pluies intermittentes et d'orages initialement dans la région nord-ouest de Brandenburg. Ces orages se déplaceront vers Berlin et Potsdam dans l'après-midi. Les précipitations se poursuivront pendant la nuit, mais diminueront progressivement à partir du nord dès l'aube. Les températures chuteront jusqu'à 12°C.

Selon le DWD, le week-end sera à nouveau sec. Attendez-vous à des températures autour de 26°C le samedi et de 28°C le dimanche, parfait pour la baignade à Berlin et Brandenburg. Le temps restera partiellement nuageux par moments.

Les orages qui étaient initialement dans la région nord-ouest de Brandenburg sont prévus pour se déplacer vers Berlin et Potsdam d'ici cet après-midi.

