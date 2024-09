- La chaleur intense atteint 33 degrés à Berlin et Brandenburg, accompagnée de potentiels orages.

Des températures caniculaires s'abattent sur Berlin et Brandenburg. Le matin est radieux, mais des averses torrentielles et des orages sont prévus, principalement dans les régions occidentales de Brandenburg, selon le Service météorologique allemand (DWD). Des vents soutenus et de la grêle pourraient également faire leur apparition dans certaines zones. Le thermomètre devrait osciller entre 30 et 33 degrés Celsius.

La nuit de mardi s'annonce globalement dégagée, bien que des orages initiaux puissent persister, suivis de quelques averses. Du brouillard pourrait se former dans certaines localités, avec des températures nocturnes allant de 16 à 20 degrés Celsius.

Mercredi pourrait connaître des températures atteignant 35 degrés Celsius. Le soleil brillera le long des rivières Oder et Neiße jusqu'au coucher du soleil, tandis que le ciel sera partiellement nuageux ailleurs. Des averses torrentielles et des orages pourraient faire une apparition isolée dans l'ouest de Brandenburg. La tendance thermique continuera de croître, avec des pics atteignant les 31 à 35 degrés Celsius.

Durante la nuit, le ciel sera partiellement nuageux près de la frontière Saxe-Anhalt, avec une faible probabilité de pluie et d'orages. elsewhere, le ciel restera dégagé. Les températures baisseront à une fourchette de 16 à 19 degrés Celsius.

Malgré les prévisions de températures pouvant atteindre 35 degrés Celsius mercredi, le Service météorologique allemand (DWD) met en garde contre des averses torrentielles et des orages qui pourraient faire une apparition isolée dans l'ouest de Brandenburg. Ces conditions météorologiques pourraient affecter certains postes de surveillance ou équipements du DWD dans la région.

