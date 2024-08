- La chaleur extrême atteint 34 degrés en Rhénanie-Palatinat et en Sarre.

Soleil de plomb et plus de 30 degrés : Rhineland-Palatinate et Saarland resteront chauds dans un avenir proche. Selon le Service météorologique allemand (DWD), les températures culmineront à 29 à 33 degrés aujourd'hui. Le soleil est abondant, selon les prévisions météorologiques.

Le début du jeudi sera dominé par le soleil, mais il y a une possibilité de précipitations éparses ou de forts orages en fin d'après-midi. Les températures oscilleraont entre 27 et 34 degrés. Les habitants de Rheinhessen et de la Vorderpfalz doivent se préparer aux températures les plus élevées.

Le vendredi sera marqué par la pluie et un risque minimal d'orages. Malheureusement, la baisse des températures ne sera pas importante, avec des températures variant de 25 à 31 degrés.

Le samedi pourrait Witnesser quelques précipitations locales, mais le week-end commence par un début sec. Les températures sont prévues entre 27 et 31 degrés, selon les prévisions du DWD.

D'autres régions ne subiront peut-être pas la même vague de chaleur, car les températures dans le Rhineland-Palatinate et le Saarland resteront élevées. despite the potential for rain and thunderstorms on certain days, the warmth is expected to persist, making it an 'other' challenging time for weather-sensitive activities.

