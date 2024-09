- La chaleur et les orages sont attendus à Berlin et au Brandebourg.

Aujourd'hui, l'ultime période estivale se manifeste : une vague de chaleur intense et des orages potentiels dominent la prévision météo à Berlin et dans le Brandebourg, selon le service météorologique allemand (DWD). Dans l'ensemble, le soleil prévaut, selon leurs rapports.

De Prignitz à Fläming, le ciel sera nuageux, avec des averses et des orages possibles. Les températures atteindront un pic de 31 à 35 degrés. À la tombée de la nuit, le ciel restera dégagé et sec, avec des températures descendant à un minimum de 16 à 19 degrés.

Jeudi sera toujours ensoleillé et sec. La vague de chaleur se poursuit - avec des maximales entre 31 et 33 degrés. Malgré la journée caniculaire, la nuit verra quelques nuages, mais la pluie est peu probable. Les températures descendront à des chiffres entre 14 et 18 degrés.

