La chaleur estivale et les orages dans le nord jusqu'à 32 degrés

Le Service météorologique allemand (DWD) a mis en garde contre la chaleur à Hambourg et dans certaines parties du Schleswig-Holstein. Les températures y pourraient atteindre jusqu'à 32°C pendant la journée, selon le DWD. À partir de l'après-midi, il y a un risque d'orages violents le long de la côte de la mer du Nord et près de l'Elbe. Dans l'ouest et l'est du Schleswig-Holstein, il pourrait même y avoir des événements météorologiques isolés graves avec de la grêle, de fortes pluies et des rafales de vent.

La nuit de mardi à mercredi sera nuageuse par endroits, avec des températures descendant jusqu'à 17°C. Mercredi, il y aura des averses répétées et des orages, avec le risque de temps forts en raison de fortes pluies et de grêle. Selon le DWD, les températures pourraient atteindre jusqu'à 30°C sur le continent et 26°C sur les îles.

