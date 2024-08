- La chaleur estivale en Basse-Saxe <unk> jusqu'à 35 degrés

Le service météorologique allemand (DWD) a émis une alerte canicule pour Brême et la Basse-Saxe. Mardi après-midi, des températures allant jusqu'à 35 degrés Celsius sont attendues, a annoncé le DWD. Il pourrait faire particulièrement chaud dans le sud de la Basse-Saxe.

L'après-midi, des averses et des orages sont attendues dans certaines régions. Dans la région de la Frise orientale, l'Emsland et la région de la Weser, il pourrait même y avoir des événements météorologiques graves en raison de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent. Pendant la nuit de mardi à mercredi, les averses et les orages diminueront progressivement, et les températures baisseront jusqu'à 17 degrés Celsius.

Mercredi, il y aura encore des averses et des orages, avec un risque de temps forts en raison de fortes précipitations et de grêle. Tout au long de la journée, il fera humide avec des températures comprises entre 27 et 32 degrés Celsius. Sur les îles, il fera légèrement plus frais, le DWD prévoyant seulement 25 degrés Celsius.

Malgré l'alerte canicule, les habitants de Brême pourraient trouver un peu de soulagement de la chaleur étouffante car des orages sont prévus dans certaines parties de la ville. En ce qui concerne la prévision pour la Basse-Saxe, bien que les régions du sud continuent d'expérimenter des températures élevées, Brême pourrait également connaître ces orages.

