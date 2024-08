- La chaleur est passée et les tempêtes arrivent.

La forte chaleur en Bavière est, pour l'instant, terminée, mais il fait toujours aussi chaud comme en plein été : après la journée la plus chaude de l'année avec un pic préliminaire de 36,1 degrés Celsius à Kitzingen, les températures baissent désormais, avec une prévision de 26 à 30 degrés Celsius jeudi dans l'État libre. Vers le week-end, il pourrait même y avoir des pluies généralisées et persistantes, réduisant ainsi le risque d'incendies de forêt.

Selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD), il devrait rester orageux, surtout dans le sud de la Bavière, où l'on peut s'attendre à des précipitations importantes, voire des orages violents. Les visiteurs d'un concert d'Adele à Munich doivent se préparer à la pluie et éventuellement à des orages violents mercredi soir.

Mardi soir, les pompiers et la police ont été très occupés en raison d'orages locaux. Les régions particulièrement touchées étaient la Basse-Bavière, le Haut-Palatinat et l'ouest de Munich.

Des perturbations temporaires dans le trafic ferroviaire

Dans le district haut-bavarois de Rosenheim, un Eurocity a heurté un arbre qui s'était effondré sur les rails, selon la Police fédérale. Environ 260 personnes se trouvaient à bord, mais personne n'a été blessé, a déclaré la Police fédérale. Partout ailleurs, les orages ont également entraîné des perturbations dans le trafic ferroviaire.

Arbres déracinés, branches tombées, sous-sols inondés

En Basse-Bavière, selon la police, des arbres ont été déracinés, des véhicules endommagés par des branches tombées et des sous-sols inondés. À Feldkirchen dans le district de Straubing-Bogen, l'électricité a été coupée à plusieurs reprises. La procession de lanternes prévue dans le cadre du festival de Straubing Gauboden a été annulée par l'organisateur en raison de la menace d'orages.

À Munich, les orages ont principalement touché l'ouest de la ville en soirée. Les pompiers ont traité 35 incidents liés aux orages. De fortes pluies ont inondé les routes, les tunnels et les sous-sols. Elsewhere, there were also floods, for example, in the Middle Franconian Weißenburg.

Dans le district haut-bavarois d'Eichstätt, trois personnes ont été blessées lorsqu'un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur l'autoroute A9 par temps de forte pluie.

