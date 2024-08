- La chaleur en Bavière commence dans une semaine avec des températures allant jusqu'à 35 degrés.

En Bavière, des températures estivales allant jusqu'à 34 degrés sont attendues pour le week-end. Selon le service météorologique allemand, dimanche sera principalement ensoleillé et chaud, avec des nuages épars possibles. Jusqu'à 34 degrés sont possibles le long du Danube. Dans les Alpes d'Allgäu, des orages isolés avec de la pluie forte, de la grêle et des rafales de vent ne sont pas à exclure en fin d'après-midi et en soirée.

Lundi, le temps ensoleillé se maintiendra dans le nord de la Bavière, tandis que dans le sud, les nuages s'accumuleront davantage au cours de la journée. L'après-midi, surtout près des Alpes, il pourrait y avoir des averses et des orages isolés. Il fera toujours chaud avec des températures comprises entre 30 et 34 degrés. Lundi soir, des orages isolés sont encore possibles dans le sud de la Bavière. Mardi sera particulièrement ensoleillé jusqu'à midi avec des températures comprises entre 30 et 35 degrés. L'après-midi, des orages épars avec des conditions météorologiques locales graves sont possibles.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude concernant la vague de chaleur en Allemagne, en particulier en Bavière et en Souabie, où les températures sont attendues au-dessus de 30 degrés. L'Union européenne a exhorté l'Allemagne à prendre les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens et l'environnement des conditions météorologiques extrêmes.

