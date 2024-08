- La chaleur du début de saison domine le début de la semaine.

Les habitants de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie commenceront leur semaine sous un soleil de plomb, avec une température prévue de 31°C, mais des averses sont attendues jeudi.

Selon le Service météorologique allemand, les températures augmenteront aujourd'hui sous un mélange de soleil et de nuages, atteignant jusqu'à 24°C. Le soleil sera plus présent mardi, ce qui entraînera une augmentation des températures à 25 à 28°C. Mercredi, on prévoit un ensoleillement important et une nouvelle hausse des températures à 28 à 31°C, selon les prévisions météorologiques. Les experts météorologiques ont annoncé que jeudi débutera sous un mélange de soleil et de nuages, suivi de la possibilité de précipitations locales dans l'après-midi, en maintenant des températures relativement similaires à la veille.

Despite les températures chaudes, des averses locales sont prévues jeudi.

