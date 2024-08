- La chaleur attendue persiste en Bavière, jusqu'au week-end.

Températures caniculaires supérieures à 30 degrés sont prévues pour laisser les habitants de la Bavière trempés de sueur jusqu'au week-end. Le service météorologique allemand (DWD) émet une mise en garde, en particulier dans les parties nord et est de l'État libre, où un stress thermique sévère est attendu, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés jeudi.

Les experts météo recommandent de éviter la chaleur, de rester hydraté et de garder les environnements intérieurs frais. Les grands centres urbains comme Munich et Nuremberg ont publié des cartes en ligne mettant en évidence des refuges contre la chaleur, tels que les parcs, les églises et les parcs aquatiques, ainsi que les fontaines d'eau.

De nombreuses heures de soleil à venir

Des foules sont attendues dans les piscines publiques et les lacs dans les jours à venir, à peine une semaine avant la fin des vacances d'été : le DWD prévoit de nombreuses heures de soleil sur une grande partie de la Bavière jusqu'au week-end.

Pour vendredi et samedi, le DWD prévoit que certaines parties de la Bavière dépasseront le seuil de 30 degrés. Les températures pourraient atteindre 33 degrés. Cependant, un soulagement sous forme d'orages et de pluies rapides n'est prévu que dans des endroits isolés. Heureusement, le soir, les températures sont prévues en dessous de 20 degrés dans la plupart des régions jusqu'au week-end.

Réfuges frais à Nuremberg et à Munich

Les personnes cherchant à échapper à la chaleur pourraient trouver du répit dans les refuges frais de Nuremberg, car les températures intérieures devraient être plus supportables que les températures extérieures caniculaires. D'ici le week-end, de nombreux habitants et visiteurs de la Bavière auront profité de plusieurs jours de températures supérieures à 30 degrés, avec le soulagement du week-end offrant une occasion de se reposer et de récupérer.

