- La chaleur arrive en Saxe-Anhalt

Habitants de Saxe-Anhalt doivent se préparer à la chaleur. Ce week-end, les températures maximales resteront juste en dessous des 30°C, selon le Service météorologique allemand. Dimanche, des nuages plus denses se déplaceront, mais ils n'apporteront pas de pluie rafraîchissante - il restera sec. La nuit de dimanche à lundi, les températures chuteront à 14 à 10°C. Lundi, les températures devraient atteindre 30°C dans de nombreuses régions, avec des pics de 26 à 30°C, et de 20 à 25°C dans la région du Harz. Les prévisions initiales pour mardi annoncent encore plus de chaleur.

Malgré l'arrivée des nuages dimanche, ils n'apporteront pas de soulagement à la chaleur car la pluie est peu probable. Par conséquent, le Service météorologique prévoit que les températures augmenteront encore lundi, pouvant atteindre 30°C dans plusieurs régions.

