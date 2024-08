- La chaleur à Berlin: jusqu'à 31 degrés

À Berlin, il fait très chaud aujourd'hui avec des températures allant jusqu'à 28 à 31 degrés – les piscines extérieures sont bondées. Selon le Service météorologique allemand (DWD), une haute pression et de l'air très chaud et sec influencent le temps à Berlin. Ce n'est qu'en soirée que le DWD prévoit des températures plus fraîches de 14 à 18 degrés et localement, des averses et des orages.

La piscine extérieure de Neukölln est déjà pleine

Pour échapper à la chaleur, de nombreuses personnes se ruent vers les piscines de Berlin. Les piscines extérieures de Neukölln et de Mariendorf ont commencé à se remplir dès les heures matinales. En début d'après-midi, la piscine extérieure de Neukölln et la piscine combinée de Gropiusstadt étaient déjà pleines. Seuls ceux qui ont déjà acheté un billet à l'avance peuvent encore entrer, selon Martina van der Wehr, porte-parole des Bains de Berlin.

Il y a également beaucoup de monde dans les piscines de Kreuzberg, Wilmersdorf, Humboldthain et Pankow. Vous pouvez consulter le site web des Bains de Berlin pour voir quelles piscines ont encore de la place.

Le bus de la chaleur fournit des boissons et de la nourriture aux sans-abri

Tandis que d'autres profitent du soleil à la piscine extérieure, la chaleur peut être un fardeau important pour de nombreuses personnes sans-abri. "On ne peut pas se doucher, on est couché sur du béton dur dans la chaleur, on n'a pas de crème solaire, les mains sont collantes – ce n'est pas agréable", explique Barbara Breuer, porte-parole de la Mission de la ville de Berlin.

Le personnel de la Mission de la ville de Berlin utilise un bus de la chaleur pour apporter des boissons, de la nourriture ou des conseils de santé aux personnes dans la rue. Le Sénat de l'Intérieur et des Affaires sociales répertorie des dizaines d'initiatives de soulagement de la chaleur. Breuer dit que l'aide est bien accueillie, avec des personnes très reconnaissantes.

Selon Breuer, le bus de la chaleur cherche souvent des personnes à mobilité réduite et engage la conversation avec elles. "Si vous avez des relations avec les gens, vous pouvez répondre à leurs besoins et adapter l'aide", dit-elle. C'est pourquoi il est important pour la Mission de la ville de Berlin de maintenir le contact en été. "En été, les shelters d'urgence sont fermés, les gens sont seuls." Le sans-abrisme doit être considéré comme un problème annuel.

Selon les pompiers, ils n'ont pas été déployés plus fréquemment en raison des températures élevées jusqu'à l'après-midi.

