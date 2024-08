- La chaise parlementaire dépassée est actuellement utilisée.

Les meubles parlementaires vieillissants du Landtag de Rhénanie-Palatinat, qui ont été temporairement transférés dans la Steinhalle du Musée d'État de Mayence pendant que leur salle plénière d'origine était en rénovation, n'ont toujours pas été réaffectés. L'assemblée a annoncé que les meubles, constitués de chaises, de tables et de la tribune du président, ont été démontés et stockés en toute sécurité dans un établissement dans le Hunsrück. On réfléchit actuellement à la manière et au but pour lequel "ce patrimoine culturel" pourrait être utilisé à l'avenir.

Datant de 1987, ces meubles distinctifs ont marqué un moment important de l'histoire parlementaire allemande en représentant la création de la première salle plénière circulaire dans l'historique Deutschhaus, permettant aux législateurs et aux représentants du gouvernement de s'engager au niveau des yeux. Après la rénovation du Deutschhaus, les meubles ont temporairement servi de salle plénière de la Steinhalle de 2016 à début 2021.

During this period, the Rhineland-Palatinate state parliament considered turning the Steinhalle into a "democracy lab" in conjunction with the antique furniture. However, this plan ultimately did not materialize. As a result, the Landesmuseum can now utilize the Steinhalle, formerly a baroque riding hall, for its own purposes. Nonetheless, the possibility of establishing a democracy learning center at a different location remains, mentioned Landtag spokesperson Marco Sussmann.

