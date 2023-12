La chaîne YouTube de Ruby Franke a partagé des conseils parentaux avec des millions de personnes. Elle vient de plaider coupable de maltraitance d'enfant

Sur la chaîne "8 Passengers", aujourd'hui disparue, elle racontait la vie de ses six enfants et de son mari à Ivins, dans l'Utah. Elle mettait en ligne des vidéos montrant comment elle punissait ses enfants, par exemple en leur refusant de la nourriture et en interdisant à son fils d'aller dans sa chambre pendant des mois, comme l'indiquent certains clips et rapports qui ont refait surface.

En coulisses, selon les enquêteurs, elle maltraitait ses enfants et tentait de les convaincre qu'ils étaient maléfiques et possédés. Des documents judiciaires datant de lundi détaillent certains des sévices subis par deux de ses enfants : Mme Franke a notamment donné des coups de pied à son fils alors qu'il portait des bottes, lui a maintenu la tête sous l'eau et l'a privé d'oxygène en lui couvrant la bouche et le nez avec ses mains. Elle disait à ses enfants que les punitions étaient nécessaires pour qu'ils soient obéissants et qu'ils se repentent, selon les documents du tribunal.

Mme Franke a plaidé coupable lundi de quatre chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants. "Avec mes plus profonds regrets et mon chagrin pour ma famille et mes enfants, je suis coupable", a-t-elle déclaré au tribunal dans le cadre d'un accord de plaidoyer.

Les avocats de Mme Franke ont déclaré qu'elle avait eu le temps de réfléchir et de "rétablir son sens moral" pendant sa détention dans le comté de Washington, et qu'elle assumait la responsabilité du rôle qu'elle avait joué dans les mauvais traitements.

"Démontrant un dévouement sincère au développement personnel et à la réhabilitation, elle a activement commencé le processus en tendant la main aux membres de sa famille... pour rétablir les relations et contribuer positivement au voyage de guérison", ont déclaré ses avocats dans une déclaration obtenue par KUTV, affilié à CNN. CNN a également contacté son avocat, Winward Law, pour de plus amples commentaires.

Le fils s'est échappé de la maison, selon la police

Franke, 41 ans, a été initialement inculpée de six chefs d'accusation, mais a plaidé non coupable pour deux des chefs d'accusation dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour témoigner contre son partenaire commercial, Jodi Hildebrandt, qui fait également face à des accusations de maltraitance aggravée d'enfants, ont déclaré les procureurs.

L'État rejettera les deux autres chefs d'accusation de maltraitance à l'encontre de Mme Franke. Elle sera condamnée en février et purgera une peine d'emprisonnement pour les quatre chefs d'accusation qui seront consécutifs, ont indiqué les procureurs.

"En contrepartie, le bureau du procureur du comté de Washington accepte de rester neutre en ce qui concerne les futures audiences devant le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l'Utah", ajoute l'accord.

Mme Franke a "intentionnellement ou sciemment infligé et permis à un autre adulte d'infliger des blessures physiques graves" à ses enfants âgés de 9 à 12 ans entre mai et août, selon les documents du tribunal.

Elle a été arrêtée en août après que son fils de 12 ans se soit enfui de la maison et ait demandé à un voisin d'appeler la police, selon le département de la sécurité publique de Santa Clara-Ivins. Il semblait sous-alimenté et a demandé de la nourriture et de l'eau, selon les autorités. Il avait également des blessures ouvertes et du ruban adhésif sur les poignets et les chevilles.

Dans une déclaration à l'appui de son plaidoyer de culpabilité, les enquêteurs ont détaillé certaines des tortures subies par les enfants.

"L'accusée et un autre adulte ont régulièrement cherché à endoctriner RF (le fils de Franke) et à le convaincre qu'il était diabolique et possédé", indique la déclaration. "Et qu'il devait être volontairement obéissant pour éviter les punitions. Et que les punitions étaient nécessaires pour se repentir. On lui a également dit que tout ce qu'on lui faisait était des actes d'amour".

La fille de Franke a également été soumise à des abus similaires. Elle était privée de nourriture et d'eau, et forcée de travailler pieds nus dans la chaleur de l'été, ce qui lui laissait des croûtes et des ampoules aux pieds, selon les documents du tribunal.

"EF ... a été isolée et forcée d'effectuer les tâches physiques, de rester à l'extérieur, et ... on lui a répété qu'elle était mauvaise et possédée, que les punitions étaient nécessaires pour qu'elle soit obéissante et qu'elle se repente", selon les documents du tribunal.

Dans l'accord de plaidoyer, Franke a avoué avoir torturé ses enfants entre mai et août. Elle a expliqué comment elle avait forcé ses enfants à travailler à l'extérieur dans la chaleur sans leur donner suffisamment d'eau, comment elle les avait privés de nourriture et comment elle les avait aliénés en leur coupant l'accès aux livres et à l'électronique.

En juillet, son fils a tenté de s'enfuir, mais ses mains et ses pieds étaient menottés ou attachés à des poids. Les blessures aux mains ont été soignées à la maison et recouvertes de ruban adhésif, selon les documents du tribunal.

Les quatre enfants mineurs de Mme Franke ont été pris en charge par le département des services à l'enfance et à la famille, a indiqué le département de la sécurité publique de Santa Clara-Ivins, tandis que YouTube a supprimé la chaîne "8 Passengers" peu après l'arrestation de la jeune femme. Le mari de Mme Franke a demandé le divorce le mois dernier, comme l'a rapporté KUTV.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com