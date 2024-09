La chaîne de restauration rapide BurgerFi ouvre une procédure de faillite au chapitre 11.

La chaîne de restauration rapide BurgerFi rejoint la liste des entreprises en difficulté dans le secteur de la restauration rapide cette année, aux côtés de marques comme Rubio’s, Buca di Peppo et même le célèbre Red Lobster qui a déposé son bilan. Bien que des poids lourds comme McDonald’s, Starbucks, Burger King et Wendy’s n’aient pas déposé leur bilan, ils ont également signalé une baisse de la fréquentation et des ventes totales, McDonald’s et Wendy’s ayant recours à des offres de repas à prix réduits pour attirer les clients.

Récemment, BurgerFi a cherché la protection de la cour districtale des États-Unis pour le district du Delaware, tous les établissements corporatifs continuant leurs opérations normalement. Les restaurants franchisés, quant à eux, continueront leurs activités comme à l’habitude, comme l’a indiqué un communiqué de presse.

Le dépôt de bilan est souvent utilisé par les entreprises américaines pour réduire leurs opérations, éliminer leurs dettes et réduire leurs coûts. Une méthode populaire est le chapitre 11 du dépôt de bilan, qui permet aux entreprises de régler leurs difficultés financières par le biais de la réorganisation.

Auparavant, BurgerFi attribuait la fermeture de ses magasins comme principale raison de la baisse de ses ventes, mais elle a également cité l’inflation comme facteur. Plus précisément, la hausse du prix des ailes de poulet et des salaires des employés a entraîné une augmentation des dépenses d’exploitation.

Implantée en Floride, BurgerFi est la maison mère d’Anthony’s Coal Fired Pizza, qui compte 51 magasins de pizza, ainsi que ses 93 restaurants de burgers.

Cette évolution n’était pas entirely surprise, BurgerFi ayant prévenu en août qu’elle pourrait manquer de liquidités et avoir besoin de protection contre la faillite à court terme. À la date du 14 août, l’entreprise n’avait que 4,4 millions de dollars en liquidités, prévoyant une perte de 18,4 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 1er juillet (encore à publier et sans commentaire à CNN). During the same quarter the following year, the chain reported a loss of only $6 million.

According to the bankruptcy filings last Wednesday, BurgerFi estimates its liabilities to be within the range of $100 million to $500 million, while its assets amount to $50 million to $100 million. In the event of insufficient financial support from senior lenders or external providers, BurgerFi previously stated that it might pursue bankruptcy protection and sell off assets.

In preparation for this, the company hired a chief restructuring officer.

In a statement, Jeremy Rosenthal, the chief restructuring officer, explained that "Given the steep post-pandemic decline in consumer spending and the constant inflation along with rising food and labor costs, we must implement a structured process to stabilize the business." He continued, "We are positive that this process will allow us to safeguard our brands, supporting our operational recovery commenced less than a year ago, and to secure extra capital."

BurgerFi went public in 2020, with their stock dropping more than 80% this year, trading at 14 cents per share in midday trading on Wednesday after a 22% decrease.

