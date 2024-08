La chaîne de restauration rapide BurgerFi est confrontée à des défis importants et pourrait cesser ses activités.

BurgerFi se trouve dans une situation financière difficile qui souligne les difficultés rencontrées par certaines chaînes de fast-food ces derniers temps, les clients étant lassés des prix élevés et préférant manger à la maison ou chercher des options plus abordables lorsqu'ils sortent. Des établissements comme McDonald's, Starbucks, Burger King et Wendy's ont signalé une baisse de la fréquentation des clients et des ventes totales, les poussant à proposer des menus à prix réduit pour attirer les clients. Dans une situation similaire, Mod Pizza se bat contre la faillite, tandis que Red Lobster a récemment déposé le bilan.

Selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), si BurgerFi ne parvient pas à obtenir une aide financière de son créancier principal ou à obtenir de l'argent de sources externes ou en vendant ses actifs, il pourrait être amené à demander la protection de la faillite conformément aux lois applicables.

Conformément à l'accord de prêt, le créancier principal de BurgerFi a le pouvoir de déclarer la dette due et exigible à tout moment. Si cela se produit, BurgerFi ne serait pas en mesure de rembourser le prêt, ce qui pourrait entraîner la saisie et la reprise de ses actifs par le créancier.

BurgerFi est le propriétaire de BurgerFi et d'Anthony's Coal Fired Pizza. En raison du déficit financier, la société n'est pas certaine de pouvoir maintenir ses 60 restaurants de pizza et ses 102 restaurants de burgers.

CNN a contacté BurgerFi pour obtenir un commentaire, mais celle-ci n'a pas encore répondu.

Les fermetures de magasins sont principalement responsables de la baisse des ventes, selon la société. De plus, BurgerFi a été affecté par une augmentation des prix des ailes de poulet et des salaires plus élevés, ce qui a contribué à une augmentation des coûts de fonctionnement.

En examinant les actions potentielles pour faire face à ses défis de liquidité, BurgerFi a annoncé en mai qu'il explorait des "alternatives stratégiques". Depuis, ses efforts ont inclus la recherche de financement supplémentaire, la vente d'actifs ou de l'ensemble de la société, et la réévaluation et la priorisation de certaines obligations par rapport à d'autres, comme mentionné dans le dépôt SEC.

Le 9 août, BurgerFi a convenu de recevoir 2,5 millions de dollars de financement d'urgence d'un prêteur. Cependant, il n'y a toujours pas de garantie que ces initiatives suffiront à couvrir toutes les dettes impayées, a déclaré la société.

BurgerFi est devenue une société cotée en bourse en 2020, et son cours de bourse a chuté d'environ 60% depuis. Le cours de

Lire aussi: