La chaîne de restaurants Olive Garden s'associe au service de transport Uber pour les services de livraison de nourriture.

Le groupe mère d'Olive Garden, Darden Restaurants, a annoncé jeudi un "partenariat unique sur plusieurs années" avec Uber, qui débutera plus tard cette année dans certains restaurants Olive Garden, avec des possibilités d'extension nationale à plus de 900 emplacements d'ici mai 2023, si la phase de test se révèle réussie.

Actuellement, Olive Garden propose une livraison via son propre site web et son application, assurée par le personnel du restaurant. Cependant, ce service sera transféré aux livreurs Uber Eats. Malgré ce changement, Olive Garden ne sera pas accessible sur l'application Uber Eats, et les commandes devront être passées via les plateformes numériques d'Olive Garden.

Dans un communiqué de presse, le PDG de Darden, Rick Cardenas, a déclaré que les clients avaient demandé des options de livraison à domicile et avaient montré leur disposition à payer pour ce confort. Il a également ajouté qu'Uber était leur partenaire de choix en raison des données et des informations qu'il pouvait fournir sans compromettre leur "avantage concurrentiel et modèle commercial simple".

Par le passé, Darden avait été réticent à collaborer avec des services comme Uber et DoorDash, invoquant des préoccupations concernant le partage des revenus et les normes de livraison. Même au peak de la pandémie, Olive Garden avait opté contre l'utilisation de ces services, bien qu'ils aient bénéficié à ses concurrents.

Les actions de Darden (DRI) ont connu une hausse de plus de 9 % en après-bourse suite à ce partenariat, ce qui pourrait atténuer la pression d'un trimestre difficile pour Olive Garden, qui a rapporté une baisse de 2,9 % des ventes comparables pour la période en question.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs chaînes ont augmenté significativement leurs prix - en partie en raison de coûts plus élevés et en partie en raison de l'absence de réaction des clients. Cependant, Recently, les clients ont montré des signes de résistance, incitant les restaurants à proposer des remises temporaires sur les prix de menu majorés.

Contrairement à ses concurrents, Olive Garden a adopté une approche limitée en matière de remises. Au lieu de cela, sa stratégie a consisté à reporter les augmentations de prix autant que possible, ainsi qu'à réintroduire des promotions comme son célèbre offre de pâtes à volonté plus tôt cette année pour améliorer ses performances financières.

Darden a confirmé son prévisionnel pour l'année complète et a signalé des améliorations des ventes dans son portefeuille de marques, qui comprend également Yard House, Ruth Chris et Longhorn Steakhouse.

