- La cessation des voies de circulation alternatives sur le chemin de fer de la vallée du Rhin

Suite à une interruption de trois semaines, les trains reprendront leur circulation sur la Rheintalbahn, une liaison nord-sud cruciale, à partir du vendredi soir, selon l'annonce de Deutsche Bahn (DB). Un porte-parole a révélé que les trains longue distance et certains trains régionaux seraient opérationnels à partir de vendredi soir. Cependant, les passagers du trafic régional pourraient encore faire face à des restrictions en septembre. Les détails peuvent être trouvés sur www.bahn.de et l'application DB Navigator.

Depuis le 9 août, la voie ferrée effectue des travaux de maintenance sur la connexion sud du tunnel de Rastatt dans le cadre du projet Karlsruhe-Base. Les travaux avancent régulièrement, avec la confirmation du porte-parole de la fin des ajustements de voie la semaine dernière et des travaux de ligne aérienne en cours. Des tâches complexes liées à la signalisation et à la technologie de sécurité restent en suspens dans la dernière phase de la fermeture. De plus, une mise à jour logicielle a été réussie au centre de contrôle de Baden-Baden ce week-end. Les trains de marchandises peuvent également reprendre leur circulation sur la Rheintalbahn, mais ils seront encore occasionnellement détournés.

Restrictions supplémentaires dans le trafic régional

Entre le 9 août à 5h00 et le 9 septembre, les services ferroviaires seront toujours perturbés à Durmersheim et Rastatt, ainsi qu'aux centres de contrôle et aux aiguillages à Rastatt et Baden-Baden. Les passagers des lignes RE 2 et RE 7 peuvent s'attendre à des modifications deschedule, y compris des retards et des annulations, ainsi qu'à un transport alternatif temporaire entre Karlsruhe et Offenburg. Les trains des lignes RE 40, RB 41 et RB 44 seront remplacés par des bus à partir de la gare principale de Karlsruhe au moins jusqu'à Rastatt. Tous les trains régionaux entre Rastatt et Baden-Baden seront suspendus le 8 septembre, avec des services de bus à leur place.

Les services limités persisteront sur les lignes S-Bahn 7 et 8 jusqu'au 21 septembre, selon l'autorité des transports publics de Karlsruhe. Les passagers sont invités à consulter les tableaux d'affichage des gares. Plus d'informations sont disponibles en ligne à avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.

Les travaux se poursuivront pendant plusieurs années

Des défis initially ont été rencontrés avec le trafic alternatif au début de la fermeture. Des chiffres insuffisants de bus et une signalisation inadéquate pour le trafic ferroviaire de remplacement ont été parmi les critiques. Les trains de marchandises ont également exprimé leur mécontentement face au détournement prévu via la France. Cependant, la voie ferrée a réussi à résoudre rapidement les problèmes de trafic marchandises.

**Plus de 300 trains locaux, longue distance et marchandises utilisent la voie âgée de plus de 170 ans quotidiennement, selon la voie ferrée. "C'est trop pour la voie", explique-t-elle. Par conséquent, la voie ferrée construit deux voies supplémentaires pour prévenir les retards causés par les trains lents. Les trains longue distance pourront alors atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 kilomètres par heure. "Cela réduira le temps de voyage entre Karlsruhe et B

