La cessation de la perturbation maritime a eu lieu.

Dockers affiliés à l'International Longshoremen's Association, un syndicat représentant environ 50 000 personnes sous contrat avec l'Alliance maritime des États-Unis, ont repris le travail tôt un vendredi suite à un accord entre les deux parties concernant le principal différend qui avait déclenché une grève le mardi - l'ampleur des augmentations de revenus.

La perturbation du travail avait le potentiel de perturber les chaînes d'approvisionnement, entraînant des pénuries de certains biens de consommation et de fournitures essentielles nécessaires au maintien des opérations de fabrication aux États-Unis. De plus, l'arrêt de la circulation a également momentanément arrêté l'exportation de nombreux produits américains, mettant en danger les ventes à l'étranger pour certaines entreprises américaines.

Cependant, les dommages minimaux étaient principalement dus à la brièveté de la grève et à la préparation anticipée de nombreux expéditeurs pour utiliser les ports avant le lancement de l'arrêt de travail à 12 h 01 le mardi, une date qui avait été annoncée depuis des mois.

Détails de l'accord

L'Alliance maritime des États-Unis (USMX), qui opère sous l'acronyme USMX, a consenti à des augmentations de salaire horaire de 4 dollars pour les membres du syndicat en plus de leur salaire de base de 39 dollars par heure, ce qui correspond à une augmentation immédiate de plus de 10 %. Par la suite, les membres du syndicat recevront des augmentations de salaire horaire supplémentaires de 4 dollars chaque année pendant toute la durée de l'accord provisoire de six ans. Cela finira par augmenter les niveaux de revenu de 24 dollars par heure pendant la durée de l'accord, soit une augmentation totale de 62 %.

Initialement, le syndicat s'était intéressé à la proposition de 4 dollars de l'heure avant la grève. Harold Daggett, le patron du syndicat, a partagé cela sur le piquet de grève au Port de New York et du New Jersey le mardi, peu après le début de la grève. Cependant, lorsque la société a proposé une offre de 3 dollars de l'heure, il l'a jugée insuffisante et a lancé la première grève depuis 1977 avec des propos fermes.

Cependant, jeudi a vu l'USMX augmenter son offre, aboutissant finalement à une conclusion rapide de la grève.

Une fois un accord trouvé sur la rémunération, les deux parties ont manifesté leur empressement à faire revenir les employés au travail le plus rapidement possible, même si des négociations supplémentaires étaient nécessaires pour le reste de l'accord.

Les navires étaient à l'ancre en mer, prêts à accéder aux ports du Maine au Texas pour charger et décharger les marchandises. Les travailleurs, qui n'étaient pas rémunérés et n'avaient pas de bénéfices de grève pendant l'arrêt de travail, étaient impatients de minimiser leurs pertes financières. Par conséquent, les deux parties ont convenu de suspendre la grève et de prolonger le contrat précédent jusqu'au 15 janvier tandis que les négociations pour les détails restants se poursuivaient.

Le retour à la normale prend du temps

Cependant, le retour à la normale prendra plusieurs jours. Avant la grève, divers experts en logistique avaient prédit qu'il faudrait entre trois et cinq jours pour se remettre d'un jour donné où les ports étaient fermés.

Par exemple, le Port de New York et du New Jersey, le plus grand port touché et le troisième plus grand du pays en termes de volume de cargaison, ainsi que le Port de Virginie ont informé les expéditeurs que leurs portes resteraient fermées aux camions le vendredi alors que les deux ports travaillaient à réorganiser les conteneurs sur leurs terrains afin de les rendre déplaçables le plus rapidement possible.

Habituellement, les conteneurs peuvent être chargés directement sur les camions à partir des navires, mais ils sont également souvent empilés sur les terrains portuaires, en attente d'être ramassés et déplacés. Les camions seront autorisés à accéder aux portes à partir de samedi. several other ports are considering adding weekend hours to address the backlog.

Il convient de noter qu'une perturbation du travail de trois jours n'est pas un événement rare, même si c'est la première grève en près d'un demi-siècle. Les intempéries peuvent également entraîner des fermetures. En fait, plusieurs des ports qui ont été affectés par la grève avaient déjà été fermés en raison de l'ouragan Helene avant la grève.

Malgré les spéculations selon lesquelles la grève aurait entravé les efforts de récupération après l'ouragan, il n'y a eu practically pas d'impact sur la circulation des fournitures d'urgence vers les victimes de la tempête. Tous les navires qui appelaient ces ports sont étrangers, originaires de ports à l'étranger. Conformément à la législation maritime américaine bien établie, ces navires ne sont pas autorisés à transporter des marchandises entre les ports américains.

La grève va-t-elle reprendre ?

Alors que l'accord de jeudi peut représenter la fin de la grève, il ne garantit pas qu'une nouvelle grève est impossible à l'avenir. Le langage final dans le contrat complet, qui nécessitera l'approbation des membres de base du syndicat avant de pouvoir être mis en œuvre, devra être approuvé.

Si les membres rejettent l'accord, une autre grève pourrait suivre. Un tel rejet d'une proposition de contrat de travail n'est pas un événement rare.

En fait, il y a seulement un mois, l'International Association of Machinists et le constructeur aéronautique Boeing (BA) ont atteint un accord provisoire, que les dirigeants syndicaux ont encouragé leurs 33 000 membres à accepter. Les dirigeants ont même décrit cela comme la meilleure affaire qu'ils aient jamais négociée avec la société. Cependant, les membres du syndicat ont voté presque unanimement pour le rejeter et ont continué de faire grève depuis le 13 septembre.

L'accord visant à augmenter les salaires de 4 dollars par heure Initially, puis de 4 dollars supplémentaires chaque année pendant six ans, vise à prévenir les écarts de revenus futurs dans le secteur de l'entreprise. La résolution rapide de la grève a aidé à minimiser les pertes financières pour les entreprises américaines, qui ont exporté leurs produits sans retard significatif.

