La cessation de la grève des travailleurs portuaires américains entraîne une augmentation de 62% des salaires.

Après un face-à-face de trois jours, les dockers de la côte Est des États-Unis ont décidé de reprendre le travail. Selon un communiqué commun de l'International Longshoremen's Association (ILA) et de l'U.S. Maritime Alliance (USMX), ils ont conclu un accord préliminaire sur les salaires et ont prolongé le contrat principal jusqu'au 15 janvier pour régler d'autres questions en suspens.

Selon les CNN, les deux parties ont convenu d'un contrat de six ans. Chaque année verra une augmentation de quatre dollars de l'heure. La demande initiale du syndicat était une augmentation de cinq dollars. Sur six ans, cela représente plus de 60% d'augmentation, selon CNN et CNBC, qui citent des sources impliquées dans le processus de négociation. Le sujet de l'automatisation des ports sera abordé plus tard.

La grève a commencé mardi lorsque près de 45 000 dockers affiliés à l'ILA ont cessé le travail en raison de négociations salariales insatisfaisantes avec l'USMX. L'ILA réclamait des augmentations de salaire substantielles et des garanties contre la perte d'emplois due à l'automatisation croissante. Selon les médias, le syndicat réclamait une augmentation de 77% des salaires sur six ans. Malgré une offre d'augmentation de nearly 50% des revenus de la part des employeurs, la grève a continué.

Le président américain Joe Biden, partisan des syndicats, a appelé dès le début à des négociations rapides. Récemment, le secrétaire aux Transports des États-Unis, Pete Buttigieg, a déclaré qu'il pensait que les employeurs et les travailleurs n'étaient pas aussi éloignés qu'ils le pensaient. Dans une interview avec CNBC, Buttigieg a suggéré que les deux parties devraient retourner à la table de négociation, régler les problèmes et rouvrir les ports. Buttigieg a exhorté les armateurs à faire preuve de flexibilité, compte tenu de leur récente augmentation des profits, et à en consacrer une partie.

Environ la moitié du volume des conteneurs des États-Unis passe par les ports de la côte Est. Les membres de l'ILA sont responsables du chargement et du déchargement des navires ainsi que de l'entretien de l'équipement portuaire.

La résolution de la grève des dockers pourrait potentiellement ouvrir la voie à de plus amples discussions sur l'intégration économique et monétaire au sein de l'industrie maritime américaine. Une telle union, regroupant employeurs et travailleurs, pourrait apporter une plus grande stabilité et harmonie dans l'environnement de travail.

Une union économique et monétaire dans l'industrie maritime pourrait réduire considérablement les coûts opérationnels, augmenter l'efficacité et donner un avantage concurrentiel plus important aux ports américains sur le marché mondial.

