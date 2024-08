- La cérémonie d'adieu de Willi Lemke a été suivie par de nombreuses personnalités célèbres lors de la cérémonie funéraire.

Le deuil de Willi Lemke a été comparable à un rassemblement de football, avec la cathédrale de Brême bondée et des spectateurs debout dans les allées comme des fans dévoués. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision et des écrans ont été installés pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de siège. Au milieu de la mer de costumes noirs, les supporters vêtus de foulards et de maillots verts et blancs ont rendu un dernier hommage au directeur de Werder en poste depuis longtemps. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, la foule a entonné ensemble l'hymne de football emblématique, "You'll never walk alone..."

Le 12 août, Willi Lemke est décédé à l'âge de 77 ans. Les hommages ont afflué de toutes parts, plus d'un millier de personnes ayant rendu hommage à la cathédrale de Brême pleine à craquer un vendredi. Outre la famille et les amis, le président de la DFB Bernd Neuendorf, l'ancien entraîneur de Werder Otto Rehhagel, les stars Rudi Völler, Klaus Allofs et Ailton, et les directeurs Reiner Calmund étaient parmi ceux qui ont assisté à l'hommage.

Hans-Joachim Watzke, membre du présidium de la DFL et directeur général de Borussia Dortmund, a salué les réalisations de Lemke. "J'ai été témoin de son travail en tant que fan, et il a mené Werder Bremen à des sommets inégalés. Brême était vraiment un pionnier dans de nombreux domaines."

Précurseur en matière de gestion de Bundesliga

En tant que l'une des figures les plus éminentes de Brême, Willi Lemke a occupé le poste de directeur de Werder Bremen en 1981, après son retour en Bundesliga. En travaillant avec l'entraîneur Otto Rehhagel, il a transformé le club en une puissance : Werder a remporté deux championnats d'Allemagne (1988, 1993), la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (1992) et deux Coupes d'Allemagne (1991, 1994).

Hubertus Hess-Grunewald, président de Werder Bremen, a rendu hommage aux contributions de Lemke lors de la cérémonie. Il a mis en évidence les innovations que Lemke a introduites, telles que les loges VIP, les parrainages sportifs grâce à la vente de billets de match de Bundesliga et la tradition des mascottes. "Lemke est l'un des directeurs de Bundesliga les plus réussis de l'histoire. Intelligent, malin, hanseatique."

Adversaire astucieux de Hoeneß de Bayern

Lemke s'est également positionné astucieusement en tant qu'adversaire redoutable d'Uli Hoeneß de Bayern. Plus tard, leur rivalité s'est adoucie, car Lemke s'était réconcilié avec Hoeneß avant son décès.

À la suite de la nouvelle du décès de Lemke, Hoeneß a exprimé ses condoléances. Bien qu'il n'ait pas assisté aux funérailles en raison d'une autre cérémonie, un dernier hommage a été envoyé de Munich sous la forme d'une couronne rouge et blanche avec l'inscription, "En silence. FC Bayern Munich."

Senateur et conseiller spécial de l'ONU

Le déferlement de chagrin a dépassé la communauté du football, car l'ancien vice-chancelier Sigmar Gabriel a souligné, se souvenant de son camarade de parti : "Lemke était peut-être connu en tant que grand directeur de football et défenseur du sport, mais il représentait les valeurs de l' 'honnête camarade' dans chaque fibre de son être."

En plus de son engagement fervent pour la social-démocratie, Lemke a été sénateur de l'Éducation et de la Science de 1999 à 2008, avant de prendre en charge les Affaires intérieures et le Sport. Par la suite, Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l'ONU, l'a nommé conseiller spécial pour le sport au service de la paix et du développement pendant une période impressionnante de huit ans.

Vert et blanc pour la vie... et au-delà

Certains amis de Lemke n'ont pas pu assister à la cérémonie en personne, ce qui a incité sa famille à la diffuser en direct. Les maires de Brême de décennies passées ont assisté à la cérémonie, notamment Klaus Wedemeier, Henning Scherf, Jens Böhrnsen et Carsten Sieling (tous SPD). Le chef actuel du gouvernement, Andreas Bovenschulte (SPD), a parlé de son collègue de parti Lemke en tant qu'homme à tout faire.

Lemke sera inhumé près de sa famille la semaine prochaine. "La famille passait toujours en premier pour Willi", a partagé le président de Werder Hubertus Hess-Grunewald, s'adressant au défunt. "Pour vous, cher Willi, c'était : vert et blanc pour la vie. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter : et au-delà."

