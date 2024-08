- La cérémonie d'adieu de Christoph Daum au stade de Cologne.

Le prochain office religieux en mémoire de l'entraîneur de football décédé Christoph Daum, qui est décédé samedi dernier, aura lieu le 12 septembre au stade EM de Cologne. Le 1. FC Cologne a officiellement confirmé cette nouvelle à l'agence de presse allemande vendredi. Previously, "Express" avait rapporté cet événement.

During the service, les anciens clubs de Daum, VfB Stuttgart et Bayer Leverkusen, ainsi que sa famille, y participeront. En outre, les deux équipes porteront des brassards noirs lors des matchs de ce week-end en signe de respect. De plus, une minute de silence sera observée lors du prochain match à domicile de 2. Bundesliga du 1. FC Cologne contre 1. FC Magdeburg le 14 septembre.

Daum, né à Zwickau et élevé à Duisburg, est décédé à l'âge de 70 ans, entouré de sa famille, après avoir lutté contre le cancer pendant longtemps. Il avait combattu la maladie depuis l'automne 2022.

