La centrale nucléaire EPR située à Flamanville, en France, est en cours de mise en service et devrait être raccordée au réseau électrique au cours de la saison automnale.

À ce jour, le réacteur européen à eau pressurisée (EPR) de Flamanville est prévu pour atteindre environ un quart de sa puissance maximale. Plusieurs mois supplémentaires sont nécessaires pour atteindre la pleine capacité, EDF se refusant à fournir un calendrier précis.

La construction de cet EPR a commencé en 2007, avec une mise en service prévue pour 2012. Cependant, la dernière prévision d'EDF indique un coût total de 13,2 milliards d'euros, soit environ quatre fois le coût initial projeté. En 2020, la Cour des comptes française a estimé que le coût réel était plus élevé, autour de 19 milliards d'euros.

L'Autorité de sûreté nucléaire française a obligé EDF à remplacer le couvercle du réacteur d'ici 2026, suite à la découverte de fissures dans la structure en acier.

Le réacteur EPR de Flamanville, capable de produire 1600 mégawatts, deviendra le plus puissant de France. À l'échelle mondiale, il y a actuellement trois réacteurs EPR en fonctionnement, un en Finlande et deux en Chine. La France compte un total de 56 réacteurs nucléaires et prévoit d'en construire 14 supplémentaires, utilisant un modèle EPR simplifié.

EDF a récemment ajusté son estimation de la production d'énergie nucléaire cette année, la portant à 340 à 360 térawattheures pour 2024. Auparavant, leur prévision était de 315 à 345 térawattheures. Selon Régis Clément, vice-président de la division nucléaire d'EDF, "les performances des 56 autres réacteurs ont dépassé nos attentes".

La construction des 14 réacteurs EPR simplifiés supplémentaires prévus par la France devrait avoir lieu dans divers sites, y compris potentiellement Flamanville. Despite the challenges and cost escalations faced with the Flamanville EPR, France remains committed to expanding its nuclear energy capacity.

