La centrale nucléaire de Three-Mile Island reprend ses activités et transfère sa production électrique à Microsoft.

Constellation Energy a révélé vendredi que son réacteur n°1, qui a été arrêté il y a cinq ans, devrait être remis en service en 2028, sous réserve de l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire. Le géant technologique Microsoft a convenu d'acheter l'énergie propre en carbone produite par le réacteur pour alimenter ses centres de données et soutenir ses opérations d'intelligence artificielle.

Les détails financiers du contrat de 20 ans, que Constellation a identifié comme le plus important jamais conclu, n'ont pas été divulgués.

Le PDG de Constellation, Joe Dominguez, a déclaré dans un communiqué de presse : "Alimenter les industries essentielles à la compétitivité économique et technologique de notre nation, telles que les centres de données, nécessite une abondance d'énergie propre et constamment fiable, 24h/24 et 7j/7. Les centrales nucléaires sont les seules sources d'énergie capables de tenir cet engagement."

Les défenseurs de l'énergie propre et les entreprises recherchent de plus en plus l'énergie nucléaire comme source d'énergie zéro carbone et une source de base fiable. Un avantage significatif de l'énergie nucléaire est sa capacité à rester opérationnelle en permanence, contrairement aux sources renouvelables telles que le vent et le soleil.

Cependant, l'énergie nucléaire est critiquée depuis des décennies par les groupes environnementaux en raison des problèmes de gestion des déchets. Les États-Unis n'ont toujours pas établi de dépôt permanent pour les déchets nucléaires, les stockant plutôt dans plus de 70 centrales électriques actives et inactives dispersées dans tout le pays.

La remise en service de l'unité 1 est prévue pour créer plus de 3 400 emplois directs et indirects et ajouter plus de 800 mégawatts d'électricité au réseau, selon Constellation. Elle devrait également contribuer à hauteur de 16 milliards de dollars au PIB de la Pennsylvanie, où se trouve la centrale.

Les actions de Constellation (CEG) ont bondi de 7 % en préouverture.

Située près de Harrisburg, Three Mile Island est tristement célèbre pour avoir connu l'accident le plus grave dans l'histoire des centrales nucléaires commerciales aux États-Unis, avec la fusion partielle de l'un de ses réacteurs. Le réacteur adjacent n°2 est resté à l'arrêt depuis 1979 suite à cet incident.

Avec les entreprises technologiques ayant besoin de plus de sources d'énergie pour soutenir leurs opérations d'IA et atteindre leurs objectifs climatiques ambitieux, la demande en énergie est prévue pour augmenter considérablement.

Cette mesure est également soutenue par le projet de loi sur le climat du président Joe Biden, qui comprend des milliards de dollars d'incitations fiscales pour encourager la production d'énergie propre à partir de l'énergie nucléaire, ainsi que du vent, du solaire et de l'hydrogène propre. L'administration Biden et le Congrès ont également alloué des milliards de dollars pour empêcher la fermeture précoce des centrales électriques programmées pour être fermées.

"Cet accord représente une réalisation importante dans les efforts de Microsoft pour décarboniser le réseau conformément à notre engagement d'atteindre la négativité carbone", a déclaré Bobby Hollis, vice-président de l'énergie de Microsoft, dans le communiqué de presse.

