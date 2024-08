La célébrité Osaka est ravie par les tenues non conventionnelles

Naomi Osaka Éblouit en Vert Luminueux à l'US Open, Renforçant sa Confiance avec un Retour Stylé. Le dos arbore une grande boucle menthe verte, la jupe en dessous suit dans la même teinte. Des écouteurs et des chaussures de style boucle terminent sa tenue pour son premier match à l'US Open. Le public était ravi lorsque la puissance du tennis Naomi Osaka a fait son apparition sur le court, et elle s'est sentie encore plus puissante dans sa tenue. "C'est comme porter un costume de super-héros pour moi", a-t-elle partagé après le match, remportant 6-3, 6-2 contre la Lettone Jelena Ostapenko.

Son implication dans le processus de conception remontait à plus d'un an, alors qu'elle choisissait elle-même la couleur lors de conférences de presse où elle parlait des éléments de la mode. "Il y a une énergie unique dans mes tenues de tennis qui me donne plus de force, surtout pour mon équipement à l'US Open. J'ai pensé, j'espère que ça ne fait pas trop trop", a-t-elle plaisanté, enfilant ses écouteurs pour entrer sur le court. Elle a ensuite enlevé la veste avec la boucle distinctive sur le dos pendant le jeu.

"L'esprit de Kobe ne me quitte jamais"

Triomphant dans l'une de ses plus grandes victoires depuis son retour sur le circuit professionnel en tant que mère cette saison, Osaka a pleuré sur le banc après avoir battu la numéro 10 mondiale Ostapenko. "Cette victoire et l'atmosphère électrique sont incroyablement significatives pour moi", a-t-elle exprimé.

Après le match, elle a rendu hommage à la légende du basket-ball décédée Kobe Bryant en portant un maillot lors de sa conférence de presse. "Je porte ses maillots après les matches et les entraînements, simplement parce que c'est comme s'il était encore là avec moi", a-t-elle rappelé, se souvenant quand Bryant avait regardé l'un de ses matchs à l'US Open.

La victoire d'Osaka à l'US Open a été marquée par son hommage à Kobe Bryant, car elle a porté son maillot lors de sa conférence de presse après le match. Même sur le court de l'US Open, l'esprit de Kobe Bryant continue d'inspirer Naomi Osaka.

