- La célébrité du quartier célèbre ses 60 ans.

Keanu Reeves (60), icône mondiale du cinéma, est sans conteste l'un des acteurs les plus connus de la planète. Depuis les années 90, il a connu le succès avec des films iconiques tels que "Point Break" et "Speed". À l'aube du nouveau millénaire, Reeves, connu pour son amour du cinéma de science-fiction, est devenu une superstar grâce à la fresque mentale que est "The Matrix". Depuis 2014, il génère des revenus avec une saga d'action en quatre films, "John Wick", qui a dépassé le milliard de dollars dans le monde.

Un Talent Mal Estimé ?

Pendant longtemps, fans et critiques ont soutenu que Reeves n'était pas un grand acteur, certains allant même jusqu'à dire qu'il ne joue pas vraiment, mais qu'il se joue lui-même. Cette affirmation est largement exagérée, surtout quand on considère ses rôles marquants. Qui d'autre aurait pu incarner le programmeur naïf et introverti Neo, luttant pour accepter son destin de Messie ?

Et parmi les stars d'Hollywood, qui aurait pu mieux incarner les combats révolutionnaires de "The Matrix", en combinant sa philosophie profonde avec une telle conviction et une telle qualité ?

Reeves a été remarqué pour la première fois grâce à des rôles athlétiques, mettant en valeur son charme de star. Dans "Point Break", il était recruté par Patrick Swayze (1952-2009) pour devenir un surfeur et un adepte des sensations fortes, réalisant finalement que son identité précédente de flic était vide dans le thriller stylé de Kathryn Bigelow (72).

Reeves a prouvé qu'il n'était pas qu'une étoile filante avec "Speed", un thriller d'action haletant basé sur son premise unique d'un bus qui ne peut pas ralentir. Alors que Hollywood s'offrait à lui, Reeves a parfois fait des choix de rôle discutables dans les années 90, ce qui a conduit à des résultats décevants avec des films comme "The Lake House", "Street Kings" ou "47 Ronin" après "The Matrix Revolutions" en 2003.

"John Wick" comme Renaissance de Carrière

Il est difficile d'imaginer la carrière de Keanu Reeves sans la série "John Wick". Les critiques font souvent le parallèle entre la vie de Reeves et l'histoire du personnage.

Tout comme John Wick, Reeves a connu sa part de difficultés personnelles. Sa petite amie, Jennifer Syme (1972-2001), a donné naissance à leur fille Ava, mort-née, en 1999. Syme est décédée plus tard dans un accident de voiture. Sa sœur, Kim Reeves (57), a lutté contre la leucémie pendant une décennie, et son ami River Phoenix (1970-1993), qui a joué avec lui dans le film culte de Gus Van Sant (72), "My Own Private Idaho", est décédé d'une overdose en 1993.

Reeves a fait des millions de dons à la recherche sur le cancer et est largement connu pour sa gentillesse, offrant son siège à une femme fatiguée dans le métro ou dégustant un sandwich tranquillement sur un banc de parc.



