- La célébrité de "DSDS" accueille un autre enfant dans sa famille.

"DSDS" star Alexander Klaws (40) est maintenant fier d'être un "triple papa" : le chanteur et son épouse Nadja Scheiwiller (39) ont accueilli leur troisième enfant. Ils ont annoncé cette heureuse nouvelle sur Instagram dimanche dernier (25 août). Ils ont également révélé le sexe et le surnom du bébé : "Nous sommes fous de joie et infiniment reconnaissants que notre petit Lion ait rejoint notre famille 'Klaw' pleine de vie en parfaite santé", ont-ils écrit dans leur publication.

Klaw a partagé une photo où il est vu allongé par terre avec ses enfants plus âgés assis sur son dos, tandis que Nadja tient le nourrisson. Klaw tient une pancarte sur laquelle on peut lire "Game Over".

"Je ne peux pas décrire les émotions qui m'ont submergé ces derniers temps", poursuit Klaw. "Mais laissez-moi vous dire ceci : non, je n'étais pas déguisé en WINNETOU dans la salle d'accouchement, car oui, j'étais présent pour l'accouchement, car Lion a tenu sa promesse pour ses premières conversations père-fils in utero et a fait son entrée un jour de congé."

Il explique davantage : "On ne peut se sentir plus fier, plus reconnaissant, mais aussi plus humble face à la puissance primitive de l'accouchement vécu par Nadja et les femmes du monde entier ! Maintenant, nous sommes simplement en train de faire connaissance... Bienvenue, petit Lion !"

Alexander Klaw a annoncé via Instagram le lundi de Pâques (1er avril) qu'il attendait un autre enfant. Il est marié à Nadja Scheiwiller depuis 2019 et l'a rencontrée pendant les répétitions de la comédie musicale "Tarzan" en 2010. Ensemble, ils ont deux fils, Lenny et Flynn. Klaw est devenu célèbre en remportant le premier concours de talents de RTL "Deutschland sucht den Superstar" en 2003.

Après avoir partagé leur heureux événement sur Instagram, Alexander Klaw et Nadja Scheiwiller ont reçu une vague de soutien de la part de leurs abonnés. Instagram est en effet une excellente plateforme pour de tels moments marquants.

