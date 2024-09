La célèbre figure du CCG a de l'affection pour les célibataires potentielles.

Enfin confirmé : Anne Menden est prise et son partenaire n'est pas un inconnu du petit écran, surtout pour les fans de la télé-réalité.

Anne Menden, célèbre pour son rôle dans "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), a mis fin aux rumeurs de relation avec une série de publications Instagram mettant en scène son nouveau petit ami. Les amateurs de télé-réalité reconnaîtront certainement ce visage familier : Gustav Masurek, qui a participé à plusieurs émissions.

Les photos des tourtereaux en vacances, notamment une vidéo amusante d'eux en train de s'amuser sur la plage, ajoutent à l'histoire d'amour. Mais c'est la vidéo sincère d'Anne Menden sautant dans les bras de son partenaire qui scelle vraiment l'affaire : la légende dit "Mon refuge et ma joie".

Gustav Masurek est devenu célèbre grâce à ses apparitions dans des émissions de télé-réalité comme "Die Bachelorette" et "Bachelor in Paradise". Anne Munden incarne le rôle d'Emily Höfer dans la série RTL GZSZ depuis deux décennies.

Les félicitations affluent

Outre les commentaires excités des fans, Anne Menden reçoit des vœux de bonheur de ses collègues de GZSZ. Il semble que le casting était au courant depuis longtemps. Par exemple, Nina Ensmann (interprète de Jessica Reichelt) a plaisanté : "Enfin, je peux arrêter de spoiler sans le faire exprès."

Felix von Jascheroff, frère à l'écran de Munden, a également réagi avec enthousiasme : "Enfin, j'ai dû me taire... Il était temps."

Les fans sont également excités : " Quelle surprise agréable. Il reste l'un des candidats les plus adorables de 'Die Bachelorette'. Je vous souhaite tout le bonheur", "Star de GZSZ rencontre la télé-réalité - qui l'aurait cru ? Mais n'est-ce pas mignon ?", "Wahou... Jamais je n'aurais deviné. Toutes mes félicitations à vous deux" sont des exemples de vœux de bonheur.

La durée de leur romance reste un mystère. Cependant, il est peu probable que cela dure depuis plusieurs années, car Gustav Masurek était encore en couple avec la star de la télé-réalité Karina Wagner jusqu'en mai 2022, et il a participé à la version suisse de "Die Bachelorette" en 2023.

L'intérêt pour la relation d'Anne Munden et de Gustav Masurek est susceptible de augmenter, compte tenu de leur popularité combinée dans les soap operas et les émissions de télé-réalité. Les collègues d'Anne Munden dans GZSZ, comme Nina Ensmann et Felix von Jascheroff, se réjouissent de la nouvelle et partagent leur joie sur les réseaux sociaux.

