La célèbre figure de course sur terre Scott Bloomquist meurt dans un accident d'avion à l'âge de 60 ans.

Un petit avion de tourisme, un Piper J-3, s'est écrasé dans une grange aux alentours de 7h50 un vendredi matin, selon le rapport de l'Administration fédérale de l'aviation. Cet avion vintage appartenait à Bloomquist et a trouvé son terme sur sa ferme familiale, comme l'a rapporté un ami de la famille, Reid Millard, au nom de la mère de Bloomquist, Georgie.

Le maire du comté de Hawkins, Mark DeWitte, a par la suite confirmé que Bloomquist avait péri dans l'accident du vendredi. L'FAA et le Conseil national de la sécurité des transports enquêtent actuellement sur l'incident.

Au cours de sa carrière brillante, Bloomquist a remporté neuf championnats nationaux et enregistré plus de 600 victoires dans divers championnats depuis ses débuts en 1980, selon le World of Outlaws.

Il a été honoré du titre de membre du Temple de la renommée de la NASCAR en 2002.

Brian Carter, PDG de World Racing Group, a déclaré que la légendaire réputation de Scott Bloomquist ne reposait pas seulement sur ses réalisations sur la piste, mais aussi sur les innovations qu'il a apportées dans l'industrie des modèles de late dirt.

Bloomquist a joué un rôle important dans la reconstruction des World of Outlaws Late Models, permettant ainsi à celui-ci de se développer dans sa forme actuelle. Son impact s'est également étendu à la transformation des pistes et des châssis au fil des ans. La passion de Bloomquist pour le sport et son esprit novateur seront profondément regrettés de tous, a ajouté Carter.

Bloomquist a été pleuré dans la communauté des courses le jour de son décès.

Tony Stewart, quadruple champion de la NASCAR Cup Series et co-propriétaire de Stewart-Haas Racing, a décrit Bloomquist comme "unique en son genre" et l'une des personnes les plus intelligentes qu'il ait jamais rencontrées dans le domaine des courses sur terre.

"Scott Bloomquist était unique en son genre, et c'est probablement la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée en ce qui concerne les courses sur terre", a déclaré Stewart. "Ses compétences de pilotage étaient à la hauteur de son approche ingénieuse de la construction de ses voitures de course. Il était une force dominante sur la piste et en dehors, avec une personnalité aussi grande que sa liste de réalisations. Son absence sera grandement regrettée."

L'ancien pilote NASCAR, Clint Bowyer, a regretté : "Dommage d'apprendre le décès de Scott Bloomquist. Sa vie est une histoire sans fin ! On ne peut pas résumer sa vie en un seul film, il faudrait une série."

Après avoir remporté de nombreux victoires et distinctions tout au long de sa carrière, Scott Bloomquist était connu pour sa passion et son esprit novateur dans le monde des courses de modèles de late dirt. Son impact sur le sport et l'industrie se fera encore sentir, alors que la communauté des courses pleure sa perte.

Les réalisations de Scott Bloomquist sur la piste, notamment ses neuf championnats nationaux et ses plus de 600 victoires, ont fait de lui une figure légendaire dans le sport des courses de modèles de late dirt.

