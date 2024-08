- La célèbre attraction du Bade-Wurtemberg reste fermée pour une longue période

Le Blautopf près d'Ulm sera indisponible pendant environ quatre ans en raison de travaux de rénovation et de modernisation. La zone entourant la source karstique animée de Blaubeuren fait l'objet d'un lifting. Le projet devrait être achevé d'ici décembre 2028.

Environ 500 000 personnes visitent le Blautopf chaque année, selon la ville de Blaubeuren. Cette source se trouve à la périphérie de la vieille ville. Le site est devenu vétuste et nécessite des travaux de rénovation importants pour améliorer son attrait et son accessibilité. Le conseil municipal a approuvé le plan de rénovation en 2016 pour cette célèbre destination touristique. Les travaux commenceront à la fin août.

Les actions prévues comprennent la construction d'un nouveau pont de voiture, la reconstruction du chemin circulaire et l'installation de toilettes. Le barrage historique de l'alimentation en eau de l'Alb sera également rénové, ainsi que le pont piéton. Les suggestions des citoyens ont été recueillies, et les bureaux d'Ulm ont remporté le contrat de conception.

La rénovation ne vise pas à tout changer, mais plutôt à améliorer gradually, selon le maire de Blaubeuren, Jörg Seibold (indépendant). Les préoccupations des résidents et les exigences de la conservation de la nature ont été prises en compte pendant le processus de planification.

La ville a annoncé que les coûts totaux estimés pour la rénovation de la zone du Blautopf se situent dans la fourchette des millions d'euros à deux chiffres. La ville assumera elle-même au moins 40 % des frais. Le financement de la rénovation est également garanti par des subventions du gouvernement fédéral et de l'État, avec une subvention de 2,4 millions d'euros déjà approuvée. De plus, 2,2 millions d'euros ont été alloués dans le cadre d'un programme d'infrastructure touristique de l'État. Un financement supplémentaire est également possible.

Le projet de rénovation est divisé en douze phases de construction. "Nous devons tenir compte des périodes de frai et de reproduction, garantir le passage des véhicules d'urgence et assurer un accès non obstructif pour les résidents tout au long du projet", a expliqué la responsable de projet Manuela Irlwek. La ville espère que d'autres attractions attireront les touristes pendant cette période, et elle pourrait même construire une plateforme d'observation où les visiteurs pourront voir le Blautopf à partir de septembre, malgré les travaux en cours.

La ville déclare que la couleur bleue distinctive du Blautopf provient de la lumière entrante. "Tous les couleurs sauf le bleu sont absorbées lorsqu'elles entrent dans l'eau profonde, tandis que seul le bleu est réfléchi et apparaît visible pour nous." La lumière est également réfractée des millions de fois par les minuscules particules de calcite dans l'eau, lui donnant un aspect bleu vif.

L'eau provient de l'eau de pluie sur la Swabian Alb et se collecte dans un vaste système de grottes. En fonction des conditions météorologiques, la source peut libérer jusqu'à 2 300 litres par seconde. La température de l'eau reste autour de neuf degrés Celsius toute l'année. Cependant, la baignade n'est pas autorisée dans la source de 22 mètres de profondeur pour préserver son état naturel.

