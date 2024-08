- La célébration urbaine appelle à un soutien accru pour une expansion permanente

Les autorités locales réclament une plus grande implication du gouvernement national dans l'offre de garderies à temps plein pour les enfants d'âge scolaire dans le Land de Rhénanie-Palatinat, selon David Langner, président de l'association des municipalités, qui s'exprimait à Mayence. À la fois les gouvernements national et local reconnaissent le droit légal à la garderie à temps plein, comme l'a mentionné Langner. Cependant, l'État semble se défausser de sa propre responsabilité en laissant cette charge aux villes. "Cette stratégie n'est pas acceptable."

Les préoccupations financières et de personnel dans les villes devraient empirer en raison de cela, a mis en garde Langner. Par conséquent, il prévoit que le droit légal ne sera pas entièrement respecté dans tous les endroits d'ici 2026. La frustration des parents est donc inévitable. Cependant, pour maintenir un équilibre entre la famille et le travail, ainsi que pour offrir des opportunités égales aux enfants, il est important que la demande de garderie soit satisfaite. "Cependant, cela nécessite une planification adéquate et un temps suffisant, qui regrettablement ne sont pas disponibles."

À partir d'août 2026, un droit légal à la garderie à temps plein sera mis en place en Allemagne initialement pour tous les enfants de première année du primaire. Au fil des ans, ce droit s'appliquera progressivement à tous les enfants d'âge scolaire des première à quatrième années d'ici août 2029. Dans ce contexte, divers États fédérés priorisent initialement une expansion qualitative des options.

