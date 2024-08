Conflit en cours au Moyen-Orient - La célébration pacifique des traditions palestiniennes à Francfort se déroule discrètement

La célébration de la "culture palestinienne" à la Hauptwache de Francfort s'est déroulée paisiblement, selon les forces de l'ordre. Un représentant de la police sur place a déclaré que l'événement était "totalement serein". Une scène et plusieurs stands ont été installés.

L'administration locale a enregistré 2 000 participants pour cet événement, situé au centre-ville. Cependant, il est difficile de suivre la foule en raison de la circulation piétonne continue. La police estime que le nombre de personnes présentes n'a pas dépassé 120 pendant les heures de pointe. L'événement devrait se terminer à 20h30.

Les organisateurs ont dû respecter certaines réglementations, ayant obtenu une autorisation. L'administration de la ville a mentionné que l'interdiction de tout discours antisémite faisait partie de ces conditions. La police a déclaré que tout s'était déroulé "conformément à la permission et à l'enregistrement" jusqu'au milieu de la journée.

La célébration a eu lieu au cœur de la Hesse, plus précisément au centre-ville de Francfort.

