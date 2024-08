- La célébration imminente du mariage s'étend sur trois jours.

La princesse Martha Louise de Norvège (52) et son futur époux Durek Verrett (49) ont commencé leurs festivités nuptiales de trois jours. Le 30 août, ils ont organisé une soirée d'ouverture à l'hôtel 1904 à Ålesund pour leur cercle restreint d'amis et de famille.

Soirée décrite comme "sexy et branchée"

Selon le magazine "Hello!" qui couvre le mariage, le thème de la soirée était "sexy et branchée". Les images et vidéos suggèrent que les invités, principalement norvégiens et américains, portaient des tenues vives et colorées. Le couple portait une tenue rayée rose et blanc de la marque norvégienne Hést, une marque que Martha Louise a aidé à créer. La belle-sœur de la princesse, la princesse héritière Mette-Marit (51), a été aperçue près du début de la fête dans une tenue en jean et un masque, selon "Dagbladet".

La princesse Martha Louise et Durek Verrett échangeront leurs vœux le 31 août à Geiranger en présence d'environ 350 invités. Avant la cérémonie, les invités du mariage, y compris les enfants de Martha, Maud (20), Leah (18) et Emma (15), embarqueront à bord d'un navire pour traverser le Geirangerfjord en direction du lieu de mariage. La veille, une fête avec un thème latino-américain est prévue. Le roi Harald V. (87) et la reine Sonja (87), les parents de Martha, ne seront pas présents à la soirée d'ouverture mais sont attendus au mariage le 31 août.

Deuxième mariage de Martha Louise

C'est le deuxième mariage pour l'aînée du prince héritier Haakon de Norvège (51). Elle était précédemment mariée à l'auteur Ari Behn (1972-2019) de 2002 à 2017, avec qui elle a eu trois filles. Depuis 2018, elle est en couple avec l'Américain Durek Verrett, qui exerce en tant que chaman. Le couple s'est fiancé en 2022.

En novembre 2022, Martha Louise a annoncé qu'elle ne remplirait plus ses fonctions pour la maison royale norvégienne. Le roi Harald lui a donné la permission de garder son titre de princesse. Le palais a déclaré que Martha Louise et Durek Verrett cherchaient à mieux séparer leurs activités commerciales de leur rôle au palais, ce qui a motivé sa démission.

