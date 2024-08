- La CDU veut voir plus de dossiers sur l' employé de Weil

La tension persiste dans le différend concernant l'augmentation de salaire d'un proche collaborateur de Stephan Weil, Ministre-Président de Basse-Saxe

Les positions sont toujours campées dans le différend concernant l'augmentation de salaire d'un proche collaborateur de Stephan Weil, Ministre-Président de Basse-Saxe. Tandis que la CDU souhaite approfondir les dossiers, le SPD réclame une conclusion rapide de la commission d'enquête au parlement régional.

"Il n'y a toujours pas un seul point de contact pour l'histoire de M. Weil selon laquelle la solution individuelle pour son aide personnel était destinée à augmenter l'attractivité générale", a déclaré la responsable des affaires parlementaires de la CDU, Carina Hermann, après la première réunion de la commission après les vacances d'été. En outre, d'autres réponses du gouvernement régional sont toujours en attente.

La CDU menace Hambourg d'un procès

Même un dossier personnel de l'aide demandée à Hambourg n'est pas encore complet, a critiqué Hermann. Si la ville libre et hanséatique continue de refuser de remettre les dossiers, la commission d'enquête intentera un procès à Hambourg devant le tribunal administratif, a annoncé la politicienne de la CDU. L'aide de Weil, dont la rémunération est en question, avait travaillé pour une autorité hambourgeoise avant son activité à la chancellerie d'État de Basse-Saxe.

SPD: "Crème sure battue"

Le SPD, en revanche, réclame une conclusion rapide de la commission d'enquête. "L'affaire traîne depuis des mois. Il est temps de comprendre qu'on ne peut pas inventer un scandale ici, même avec les efforts les plus grands. La crème sure battue ne devient pas plus forte, elle s'étale", a déclaré le responsable des affaires du SPD, Wiard Siebels.

Le partenaire de coalition du SPD a exprimé une opinion similaire : même les Verts réclament une clarification rapide. "Quand cela aboutira dépend avant tout de la capacité de la CDU à trouver une sortie honorable pour elle-même", a déclaré le responsable des affaires des Verts, Volker Bajus.

La CDU avait demandé la commission d'enquête car elle considère illégal que l'aide de Weil ait reçu une rémunération plus élevée grâce à un changement temporaire. Elle argue que la pratique antérieure de longue date a été modifiée pour une seule personne. La chancellerie d'État rejette les accusations.

