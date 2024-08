- La CDU veut interdire immédiatement le sexe dans l'administration post-électorale

Si la CDU en Thuringe devait diriger le gouvernement de l'État après les élections du 1er septembre, le parti prévoit d'interdire l'utilisation du langage neutre en matière de genre dans les écoles et l'administration publique. Andreas Bühl, président de la commission de programme de la CDU de Thuringe, a annoncé cela lors de la présentation d'un programme de gouvernement de 100 jours à Erfurt. Le document correspondant indique que les règles de l'orthographe allemande doivent être respectées.

Le langage neutre en matière de genre est un sujet controversé en Allemagne et en Thuringe depuis longtemps. D'autres partis, tels que le BSW, s'opposent également à l'utilisation de certaines constructions de mots qui s'adressent simultanément aux hommes et aux femmes, ainsi qu'aux personnes qui ne s'identifient pas comme telles. Au lieu d'utiliser "lecteurs", par exemple, le langage neutre utilise des termes tels que "lecteurs:innen" ou "lecteurs*".

Parmi les autres points, la CDU de Thuringe prévoit d'introduire une garantie d'emploi pour les diplômés de l'enseignement de l'université de Thuringe dans les 100 jours suivant sa prise de fonction, selon le président de la CDU de l'État et candidat principal Mario Voigt. Le parti souhaite également rendre la formation de maître artisan gratuite dans l'État.

De plus, le parti prévoit d'initier des mesures au Bundesrat pour rendre les heures supplémentaires non imposables et remplacer le revenu de citoyenneté par une sécurité de base. Cela doit garantir que l'effort est à nouveau récompensé, a déclaré Voigt.

Ancien juge de la cour constitutionnelle dans l'équipe de Voigt

Depuis que plusieurs projets centraux de l'union, tels que les plans de soulagement fiscal, ne peuvent être mis en œuvre qu'en coopération avec le gouvernement fédéral, la CDU a recruté l'ancien juge de la cour constitutionnelle fédérale Peter Michael Huber dans son équipe de compétences. Cela garantit que ce que la CDU promet peut également être mis en œuvre. "Nous voulons que cela soit étanche sur le plan du droit constitutionnel", a déclaré Voigt. Huber était juge à la Cour constitutionnelle fédérale de 2010 à 2023.

