- La CDU thuringienne rejette les allégations de plagiat contre Voigt

La CDU en Thuringe rejette les allégations selon lesquelles son président de parti et candidat principal aux élections régionales, Mario Voigt, aurait plagié dans sa thèse de doctorat. Selon le secrétaire général Christian Herrgott, Voigt a terminé sa promotion de bonne foi et selon sa conscience. Herrgott a également souligné qu'une revue précédente de la dissertation sur les campagnes présidentielles américaines n'avait trouvé aucun indice de violation des principes d'intégrité académique dans la thèse. "Il n'est pas surprenant pour nous que de telles allégations déconsidérées contre Mario Voigt soient ravivées juste quelques jours avant l'élection la plus importante dans l'histoire de l'État libre de Thuringe. Il s'agit clairement d'une tentative de diffamation", a déclaré Herrgott.

Auparavant, le scientifique autrichien en communication Stefan Weber, connu pour son travail de chasseur de plagiat, a informé l'université de Chemnitz par e-mail qu'il avait trouvé 46 plagiat dans la thèse de Voigt. L'université de Chemnitz n'a pas encore commenté à ce sujet.

De nouvelles élections pour le parlement d'État en Thuringe auront lieu le 1er septembre.

