- La CDU thuringienne ne voit aucun plagiat dans la thèse de doctorat de Voigt

La CDU en Thuringe rejette les allégations selon lesquelles son président et candidat principal aux élections régionales, Mario Voigt, aurait plagié dans sa thèse de doctorat. Selon le secrétaire général, Christian Herrgott, la promotion de Voigt a été obtenue de bonne foi et en toute conscience. Il a également souligné qu'une revue précédente de la dissertation de 2008 sur les campagnes électorales présidentielles aux États-Unis n'avait révélé aucune indication de violation des principes de la bonne pratique scientifique.

Voigt vise la présidence du gouvernement

En Thuringe, un nouveau Parlement régional sera élu le 1er septembre, et Voigt souhaite entrer à la chancellerie d'État en tant que président du gouvernement. Avec son parti CDU, le quadragénaire est actuellement crédité de 21 à 23 % dans les sondages récents - derrière l'AfD, qui est à environ 30 %.

Herrgott ne voit pas de coïncidence dans la publication des allégations contre Voigt juste avant l'élection : "Il n'est pas étonnant que de telles allégations, déjà réfutées par le passé, soient soulevées contre Mario Voigt quelques jours seulement avant l'élection la plus importante de l'histoire de l'État libre de Thuringe. Il s'agit manifestement de diffamation", a-t-il déclaré.

Précédemment, le scientifique autrichien des communications Stefan Weber, connu pour être un chasseur de plagiat, avait informé la TU Chemnitz par e-mail qu'il avait trouvé 46 plagiat dans la thèse de Voigt. La TU Chemnitz n'a pas encore commenté cette information.

Le chasseur de plagiat accepte également des commandes

Weber a expliqué à dpa qu'il considérait "non seulement normal, mais même important" que quelqu'un examine les parcours de vie et les déclarations écrites des candidats pendant une campagne électorale. Selon ses déclarations, il accepte également des commandes rémunérées. "Dans ce cas, la confidentialité s'applique à la commande", écrit-il dans sa réponse. Il est même légalement tenu de le faire - en termes de droit du commerce, il est détective. Cependant, il y a aussi des investigations qui sont menées sur la base d'un tuyau anonyme via un formulaire sur son site Web ou par simple intérêt personnel, écrit-il.

Critique de l'approche

Herrgott a critiqué l'examen de la thèse. "Si cela avait été pour clarifier les faits, on aurait alerté exclusivement la TU Chemnitz compétente et pas les médias", a-t-il expliqué. Il ne s'agit pas d'améliorer la science, "car dans ce cas, Mario Voigt aurait été donné l'opportunité de revue et de déclaration en premier lieu".

Pour ses travaux de recherche, Voigt a également travaillé aux États-Unis pendant un certain temps. À l'université privée Quadriga de Berlin, il est professeur de Transformation numérique et de Politique. Voigt a écrit sa thèse de doctorat sous la direction du politologue de Chemnitz Eckhard Jesse, connu pour son image controversée de la forme de fer à cheval pour l'extrême gauche et droite.

