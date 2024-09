- La CDU s'engage dans des alliances complexes: dialogues avec des partenaires de coalition moins favorisés

Dans une situation délicate, presque étrangement familière : le CDU, bien qu'il n'ait pas de majorité absolue, souhaite gouverner en Thuringe, mais une décision du parti fédéral bloque ses plans. Même avant les élections, les résultats des sondages suggéraient une route cahoteuse pour former un gouvernement, et maintenant un interdit de coalition avec la Gauche semble être un obstacle insurmontable entre le leader du CDU Mario Voigt et un gouvernement majoritaire sous sa direction. Lors d'une conférence de presse conjointe à Berlin avec le président fédéral du CDU Friedrich Merz et le ministre-président de Saxe Michael Kretschmer (CDU), Voigt a déclaré : "Nous sommes dans l'inconnu ici."

Impasse au Parlement régional

La situation difficile provient d'une coalition potentielle entre le CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD, qui a été discutée pendant des semaines. Cette coalition aurait 44 sièges au Parlement régional de Thuringe - soit un vote de moins qu'une majorité. Certains font déjà des parallèles avec 2019, mais avec les rôles inversés. Par le passé, le ministre-président de Thuringe Bodo Ramelow (Gauche) avait besoin du soutien du CDU pour son gouvernement minoritaire rouge-rouge-vert, maintenant Voigt pourrait avoir besoin de Ramelow. Et pour compliquer les choses, l'AfD, dirigée par sa figure de proue d'extrême droite Björn Höcke, réclame le pouvoir après avoir obtenu 32,8 % des voix.

Voigt a déclaré : "Notre objectif est un gouvernement dirigé par le CDU. Nous examinerons bien sûr les options disponibles dans ces circonstances difficiles." Le CDU espère initier des discussions avec le SPD et le BSW dans un premier temps. Aux élections régionales, le CDU a terminé deuxième avec 23,6 %.

Un obstacle à la Gauche

Pour atteindre une majorité, une coalition entre le CDU, le BSW et la Gauche serait nécessaire. Mais la résolution d'incompatibilité du CDU interdit la coopération avec l'AfD ou la Gauche, qui ont au moins signalé leur openness au dialogue. La présidente du CDU, Ulrike Grande-Röthig, a d'abord passé la balle au CDU, déclarant : "Nous acceptons toutes les responsabilités qui nous sont confiées par les électeurs." Elle a ensuite suggéré une révision de la résolution d'incompatibilité, déclarant qu'elle avait besoin d'une "nouvelle réflexion" après une réunion avec le conseil fédéral de la Gauche à Berlin.

Les termes "tolérance" ou "soutien" n'ont pas été explicitement mentionnés. Ramelow avait déjà offert son soutien pour former le gouvernement le soir des élections si demandé par les autres partis. Si une telle coalition pourrait inclure la tolérance d'une possible alliance entre le CDU, le BSW et le SPD, cela reste ouvert à la spéculation. "Je n'ai pas besoin de spéculer", a-t-il déclaré à l'agence de presse dpa.

Merz a réaffirmé l'applicabilité de la résolution d'incompatibilité. Sa gestion serait la responsabilité des deux associations d'État en Saxe et en Thuringe. Kretschmer a salué la résolution d'incompatibilité comme étant "correcte".

L'ancienne conseillère d'État et nouvelle députée régionale Martina Schweinsburg plaide en faveur d'un dialogue avec la Gauche et l'AfD

Martina Schweinsburg, l'ancienne conseillère d'État et nouvelle députée régionale, plaide en faveur de discussions non seulement avec le parti de la Gauche, mais aussi avec l'AfD. "Plus de 30 % des Thuringiens ont voté pour l'AfD. Et c'est une forme de respect envers l'électeur, d'engager un dialogue avec ceux qu'ils ont votés", a déclaré la présidente de l'association des conseils régionaux de Thuringe à l'agence de presse allemande. "Cette 'politique de Pippi Longstocking', où l'on dit 'l'AfD est un enfant méchant, on ne peut pas jouer avec elle', a échoué." Elle plaide également en faveur de discussions avec la Gauche, tout comme l'ancienne ministre-présidente de Thuringe Christine Lieberknecht.

Le politologue Oliver Lembcke de l'agence de presse allemande a estimé que, compte tenu de la situation difficile, le CDU devrait envisager d'ouvrir vers le parti de la Gauche. Cependant, cela relancerait inévitablement le débat sur la barrière vers la droite, vers l'AfD, a déclaré l'expert de l'Université Ruhr de Bochum.

L'AfD prévoit d'utiliser l'option de blocage

Le dilemme du CDU est également lié au pouvoir de l'AfD. C'est la première fois en Thuringe qu'un parti classé comme extrémiste de droite par l'office de protection constitutionnelle de l'État devient la force dominante dans un État fédéral. Bien que

La présidente du BSW de Thuringe, Katja Wolf, exprime des doutes quant à la possibilité d'un gouvernement minoritaire, le qualifiant de "choix peu idéal". Lors d'une conversation avec dpa, la quadragénaire a exprimé ses préoccupations, déclarant qu'il y avait un large consensus parmi les autres partis selon lequel "un gouvernement minoritaire, comme nous l'avons vu ces cinq dernières années, pourrait n'avoir pas un bel avenir en Thuringe". Des discussions rapides sont donc nécessaires pour "trouver des solutions potentielles".

Il a été révélé, un jour après l'élection, que la première séance du nouveau parlement régional serait inaugurée par personne moins que le septuagénaire Jürgen Treutler de l'AfD. Treutler a remporté le mandat direct pour l'AfD à Sonneberg lors de l'élection régionale.

Dans un retournement de situation inattendu, l'influence de l'AfD dépasse les résultats de l'élection en Thuringe, car elle détient maintenant la "majorité de blocage" grâce à son nombre de sièges important. Ce pouvoir lui permet de bloquer certaines décisions, telles que la nomination de juges ou la dissolution du parlement régional.

