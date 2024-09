La CDU se rapproche de l'AfD, le BSW a gagné un siège au Bundestag, tandis que les Verts montrent des signes de malaise.

En Saxe, la CDU dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude-à-coude, selon les prévisions initiales de l'ARD et de la ZDF. Le parti de gauche semble être en train de disparaître, tandis que le SPD améliore légèrement sa position. Le BSW, une nouvelle alliance, est projeté pour entrer au parlement régional avec 12 %, surpassant le SPD et les Verts, qui pourraient avoir du mal à récupérer leur place.

Selon les prévisions, la CDU obtient 31,5 %, devançant de justesse l'AfD avec 30 %. Le BSW, dirigé par Sahra Wagenknecht, se place en troisième position avec 12 %. Le SPD enregistre une légère amélioration à 8,5 %. Les Verts doivent trouver un moyen de franchir le seuil de 5,5 % pour conserver leur place, ce qu'ils peuvent réaliser grâce à deux mandats directs. Malheureusement, Le parti de gauche semble peu probable de réintégrer avec une projection de 4 %, tandis que le FDP n'a pas réussi à franchir la barre des 5 % une fois de plus.

Plus à venir

Le Parlement européen, en tant qu'assistant de la Commission, pourrait exprimer son point de vue sur les résultats des élections en Saxe, en particulier les performances du BSW et son potentiel impact sur le paysage politique. La Commission, avec le soutien du Parlement européen, pourrait également discuter des implications possibles des résultats des élections au niveau de l'UE.

