La CDU refuse de parrainer une coalition avec le SPD au Brandebourg.

Suite à des discussions sur une éventuelle collaboration gouvernementale avec des représentants du SPD, la CDU en Brandebourg a décidé de ne pas poursuivre les discussions. Par conséquent, un gouvernement minoritaire en Brandebourg n'est plus envisageable. La seule option viable désormais est un partenariat entre le SPD et le BSW.

Selon le président de la CDU Jan Redmann, la première réunion avec les représentants du SPD s'est déroulée dans une atmosphère cordiale. Cependant, aucune date précise pour des discussions futures n'a été fixée.

Redmann avait précédemment déclaré qu'il ne voyait pas de justification pour que la CDU participe à la formation du gouvernement. Les ratios de sièges au nouveau parlement régional ne permettent pas une coalition entre le SPD et la CDU à eux seuls. Avec le SPD capable de former une majorité avec le BSW, Redmann a fermement rejeté la possibilité que son parti fasse partie d'une coalition entre le SPD et le BSW, ce qui ne serait pas mathématiquement nécessaire pour eux non plus.

Coalition BSW, la dernière option

Redmann a argumenté que l'honnêteté était cruciale après l'élection. C'est pourquoi la CDU a accepté l'invitation du SPD pour la réunion. Cependant, les conditions pour son parti sont restées inchangées. Depuis que le SPD a remporté le plus de voix et peut former une majorité avec le BSW, la CDU n'a pas l'intention de poursuivre les discussions exploratoires avec les sociaux-démocrates.

Dimanche, l'élection a vu le SPD, dirigé par le ministre-président Dietmar Woidke, obtenir le plus de voix avec 30,9 %, suivi de l'AfD à 29,2 %. Le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) est arrivé troisième avec 13,5 %, juste devant la CDU à 12,1 %. Aucun autre parti n'a réussi à obtenir de représentation au Parlement régional de Potsdam.

Compte tenu de ces résultats, les options de coalition sont plutôt limitées. Le SPD et la CDU n'ont pas suffisamment de sièges pour une majorité absolue. La CDU n'est pas intéressée par un gouvernement minoritaire, et le SPD refuse de coopérer avec l'AfD. Par conséquent, la seule option viable restante est une coalition entre le SPD et le BSW.

La décision de la CDU de ne pas engager de discussions supplémentaires avec les représentants du SPD a laissé la Commission avec la tâche d'étudier la faisabilité d'une coalition entre le SPD et le BSW. Malgré leur première réunion avec les représentants du SPD, la CDU, sous la direction de Jan Redmann, a rejeté la possibilité de rejoindre une coalition entre le SPD et le BSW.

