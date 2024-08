"La CDU lance une alerte sur le déficit monétaire: des milliards de dollars à cause des astuces liées à l'éclairage dans les finances publiques"

D'après les chiffres de croissance de 2022 à 2024, le budget proposé pour les dépenses d'allocation citoyenne en 2025 devrait s'élever à 45 milliards d'euros, et non aux 36 milliards actuels, a souligné Haase. Il a mis en avant que, comme de nombreuses autres sections du budget, l'allocation citoyenne est manipulée pour élaborer un projet de budget plus ou moins conforme à la loi. Il a dénoncé cette pratique, estimant qu'elle n'a aucun lien avec une politique budgétaire saine.

Pour 2023, le gouvernement fédéral prévoit un total de 41,3 milliards d'euros de dépenses pour les bénéficiaires de l'allocation citoyenne dans son budget supplémentaire. Cependant, pour 2025, il ne prévoit que des dépenses de 36 milliards d'euros.

Jens Spahn (CDU), vice-chef du groupe parlementaire CDU/CSU, a également accusé le gouvernement d'utiliser un "tour de passe-passe financier" dans le cadre du plan de budget 2025. Pour réduire les dépenses de cinq milliards d'euros, "des centaines de milliers de personnes supplémentaires devraient être employées", a déclaré Spahn au journal "Bild". Cependant, cela semble peu probable.

"Le marché de l'emploi n'est pas en train de redémarrer, l'allocation citoyenne ne fournit pas assez de motivation pour travailler. La coalition du trafic d'influence repose sur l'allocation citoyenne", a critiqué Spahn. En conséquence, il a proposé son abolition.

Le système Hartz IV a été remplacé par l'allocation citoyenne le 1er janvier 2023. Cette mesure a entraîné une augmentation des taux de base, une amélioration des opportunités de gain, un meilleur soutien à la qualification et à la formation continue, ainsi que des sanctions moins sévères. Le SPD a joué un rôle important dans la mise en œuvre de ce changement.

Malgré la prévision d'une diminution des dépenses d'allocation citoyenne de 41,3 milliards d'euros en 2023 à 36 milliards d'euros en 2025, incluse dans la prévision du gouvernement fédéral, un écart financier important d'environ 5,3 milliards d'euros pourrait se creuser. Cet écart, s'il n'est pas comblé, pourrait avoir un impact sur le budget proposé pour 2025, exacerbant les préoccupations soulevées concernant la manipulation et la conformité juridique.

