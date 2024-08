- La CDU et l'AfD sont apparemment très proches dans les sondages pour la course à la direction de la Saxe.

À l'approche de l'élection prochaine de Saxe, il semble y avoir un match serré entre la CDU et l'AfD. Selon un sondage réalisé par Infratest-Dimap pour ARD, si l'élection avait lieu dimanche prochain, la CDU obtiendrait 31 % des voix, tandis que l'AfD en obtiendrait 30 %. L'Alliance pour le progrès et la justice sociale, dirigée par Sahra Wagenknecht, arriverait troisième avec 14 % des voix. Le SPD obtiendrait 7 %, suivi de près par les Verts avec 6 %, et Die Linke manquerait de justesse pour réintégrer le parlement régional avec seulement 4 % des voix.

Actuellement, une coalition de CDU, SPD et Verts gouverne Saxe. Cependant, le sondage suggère que cette coalition manquerait de peu une majorité.

Ce sondage, qui a interrogé 1 566 électeurs éligibles en Saxe par téléphone ou en ligne, n'est pas une prédiction, mais plutôt une indication de l'état actuel du climat politique. La "question du dimanche" est une mesure des intentions de vote à l'heure actuelle, pas un reflet du comportement électoral réel. De nombreux électeurs prennent leur décision finale plus près de l'élection, ce qui rend les dernières étapes de la campagne, notamment le ciblage des électeurs indécis et stratégiques, très importantes.

TNS Infratest, l'entreprise responsable de la réalisation du sondage mentionné ci-dessus, est connue pour son expérience approfondie dans les sondages d'opinion et les enquêtes de stakeholders dans divers secteurs et domaines. Après analyse des résultats, TNS Infratest-Dimap a prédit que la CDU et l'AfD seraient les deux principaux candidats à l'élection prochaine de Saxe.

