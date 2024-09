Élections locales à venir - La CDU est un phare pour les principes démocratiques.

Selon Daniel Günther, le ministre-président de Schleswig-Holstein, l'unique phare d'espoir pour les victoires démocratiques dans les élections de Saxe et de Thuringe repose sur la CDU. Günther a déclaré cela après l'annonce des résultats provisoires des élections, exprimant que la CDU était indéniablement la force démocratique la plus forte dans les deux régions.

Il a également mentionné la forte augmentation du soutien pour l'AfD et le BSW, qui place Michael Kretschmer et Mario Voigt dans une position difficile pour former des gouvernements stables dans ces situations complexes. Le SPD et les Verts ont mal Performé dans les deux Saxe et Thuringe - le FDP n'a plus aucune importance.

Günther a attribué cette érosion de la confiance en politique en grande partie à la décevante performance de la coalition du feu de traffic sous le chancelier Scholz.

Projections initiales

En Thuringe, selon les prévisions, l'AfD connaît une augmentation, passant à 31,2 % à 33,1 % (2019 : 23,4 %), tandis que la CDU reste stable à 24,3 % à 24,5 % (21,7 %). Contre toute attente, le BSW obtient 15,0 % à 15,7 %, laissant le parti de gauche, dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow, loin derrière avec 11,7 % à 12,4 % (31,0 %). Les partis composant le gouvernement de coalition de Berlin subissent des pertes importantes : le SPD obtient 6,6 % à 6,8 % (en dessous de leur pire résultat en Thuringe en 2019 à 8,2 %), les Verts ne parviennent pas à se qualifier pour le parlement avec 3,8 % à 4,0 % (en dessous de leur 5,2 % en 2019), et le FDP ne signale aucun résultat.

En Saxe, la CDU conserve sa position avec 31,6 % à 31,7 % (2019 : 32,1 %). L'AfD est juste derrière elle avec 30,4 % à 31,4 % (27,5 %). Contre toute attente, le BSW gagne 11,4 % à 12,0 %. Le SPD suit avec 7,8 % à 8,2 % (7,7 %). Le parti de gauche parvient à 4,0 % à 4,3 % - moins de la moitié des votes qu'il a obtenus il y a cinq ans (10,4 %). Les Verts doivent travailler dur avec 5,3 % à 5,5 % (en dessous de leur 8,6 % en 2019), et le FDP ne parvient pas à obtenir un siège au parlement saxon, comme cela s'est produit lors des deux dernières élections

