- La CDU est en avance sur l'AfD dans les sondages électoraux en Saxe

La CDU est en tête dans un nouveau sondage pour les élections régionales le 1er septembre en Saxe avec 34 pour cent, devançant l'AfD de 4 points de pourcentage. Selon le Politbarometer de la ZDF de la Forschungsgruppe Wahlen, l'Alliance pour le progrès (BSW) suit avec 11 pour cent.

Les partenaires actuels de la coalition de l'Union – SPD et les Verts – obtiennent chacun 6 pour cent et pourraient donc être réélus au Parlement régional. La gauche est en danger de ne pas atteindre le seuil de 5 pour cent avec 4 pour cent ; ils devraient espérer deux mandats directs pour rester représentés au Parlement.

Selon ces résultats de sondage, la CDU pourrait continuer sa coalition actuelle. Une majorité serrée serait également possible pour une coalition entre la CDU et la BSW. Un gouvernement composé de la CDU et de l'AfD serait également mathématiquement possible, bien que l'Union l'ait régulièrement exclue.

Kretschmer devance Urban

La CDU est également en tête dans les préférences pour un futur ministre-président : 64 pour cent des répondants préféreraient le incumbent Michael Kretschmer à Jörg Urban, candidat principal de l'AfD. Seulement 14 pour cent soutiennent Urban. Selon le sondage, un tiers des répondants sont encore indécis sur qui ou s'ils voteront. 60 pour cent aimeraient voir la CDU diriger à nouveau le gouvernement après les élections régionales.

Seulement 17 pour cent souhaitent un gouvernement régional dirigé par l'AfD, et 10 pour cent préféreraient que la BSW soit aux commandes. 29 pour cent soutiennent la participation de l'AfD au gouvernement régional, tandis que 60 pour cent pensent que cela serait mauvais. 36 pour cent pensent que ce serait bien si la BSW était dans le prochain gouvernement, mais presque autant (35 pour cent) s'y opposent.

Aux dernières élections régionales en 2019, la CDU était en tête avec 32,1 pour cent, suivie de l'AfD (27,5 pour cent). La gauche (10,4 pour cent) est arrivée troisième, suivie des Verts (8,6 pour cent) et du SPD (7,7 pour cent). Le FDP n'a pas réussi à entrer au Parlement pour la deuxième fois de suite avec 4,5 pour cent.

Les sondages sont toujours sujets à des incertitudes, notamment en raison de la loyauté partisane en déclin et des décisions de vote de plus en plus à court terme. En général, les sondages ne reflètent que l'état d'esprit de l'opinion au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

